हिंदी चुटकुले: बीमारी से परेशान होकर सुरेश ने डॉक्टर से कही ऐसी बात, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 मजेदार फनी चुटकुले - फोटो : Freepik







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हिंदी जोक्स: काम में व्यस्त होने की वजह से लोगों के पास हंसने-हंसाने का भी समय नहीं हैं। लेकिन हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। ऐसे में आज हम आपके लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes) और चुटकुले (Chutkule) लेकर आए हैं। जो आपको हंसा- हंसाकर लोटपोट कर देंगे....







सुरेश सरकारी अस्पताल में पड़े-पड़े अपनी बीमारी से परेशान होकर

डॉक्टर से कहता है- ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है

डॉक्टर- हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं......







एक डॉक्टर मर कर ऊपर पहुंचा

उसे वहां अपना पुराना मरीज मिल गया

मरीज- डॉक्टर साहब अब तो बता दो,

आखिर मुझे बीमारी क्या थी.....

2 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

आदमियों की आत्माएं मरने के बाद आपस में बात कर रही थी पहली आत्मा दूसरी से- आत्महत्या दो तरह की होती है

पहली तेज और आसान-

गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ दूसरी धीमी और दर्दनाक-

गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो....

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

मां- इतनी लिपस्टिक लगाकर कहां जा रही हो?

बेटी- मैं कॉलेज जा रही हूं

मां- तुझे कोई लड़का पसंद है क्या?

बेटी खुश होकर- हां मुझे एक लड़का बहुत पसंद है

मां- तो बोल देना उससे,

कि तेरी शादी वर्मा जी के बेटे से तय कर दी है....







मां- क्या कर रही हो?

बेटी- पढ़ रही हूं

मां- शाबाश, वैसे क्या पढ़ रही हो?

बेटी- आपके होने वाले दामाद के मैसेज.....

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5 of 5 पति-पत्नी जोक्स - फोटो : freepik