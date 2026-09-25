हिंदी चुटकुले: बीमारी से परेशान होकर सुरेश ने डॉक्टर से कही ऐसी बात, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

हिंदी जोक्स: काम में व्यस्त होने की वजह से लोगों के पास हंसने-हंसाने का भी समय नहीं हैं। लेकिन हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। ऐसे में आज हम आपके लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes) और चुटकुले (Chutkule) लेकर आए हैं। जो आपको हंसा- हंसाकर लोटपोट कर देंगे....
सुरेश सरकारी अस्पताल में पड़े-पड़े अपनी बीमारी से परेशान होकर
डॉक्टर से कहता है- ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है
डॉक्टर- हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं......
एक डॉक्टर मर कर ऊपर पहुंचा
उसे वहां अपना पुराना मरीज मिल गया
मरीज- डॉक्टर साहब अब तो बता दो,
आखिर मुझे बीमारी क्या थी.....
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जोक्स इन हिंदी
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आदमियों की आत्माएं मरने के बाद आपस में बात कर रही थी
पहली आत्मा दूसरी से- आत्महत्या दो तरह की होती है
पहली तेज और आसान-
गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ
दूसरी धीमी और दर्दनाक-
गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो....
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वायरल फनी जोक्स
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हिंदी जोक्स
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मां- इतनी लिपस्टिक लगाकर कहां जा रही हो?
बेटी- मैं कॉलेज जा रही हूं
मां- तुझे कोई लड़का पसंद है क्या?
बेटी खुश होकर- हां मुझे एक लड़का बहुत पसंद है
मां- तो बोल देना उससे,
कि तेरी शादी वर्मा जी के बेटे से तय कर दी है....
मां- क्या कर रही हो?
बेटी- पढ़ रही हूं
मां- शाबाश, वैसे क्या पढ़ रही हो?
बेटी- आपके होने वाले दामाद के मैसेज.....
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पति-पत्नी जोक्स
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एक पढ़े लिखे आदमी की शादी गांव में हो जाती है एक दिन वह अपनी ससुराल में खाना खा रहा होता है,
तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया और
वो खांसते-खांसते मर गया
पत्नी रोते-रोते बोली- पानी भी नहीं मांग सके,
बेचारे वाटर-वाटर कहते हुए मर गए.......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)