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मजेदार चुटकुले: सास- आप मेरी बेटी की तारीफ कभी करते हैं? दामाद ने दिया ऐसा जवाब कि सास हुई बेहोश

Thu, 05 Nov 2026 01:24 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 05 Nov 2026 01:24 PM IST
सार

Majedar Chutkule: सास और दामाद के रिश्ते में प्यार के साथ थोड़ी-सी नोकझोंक भी होती है। इन मजेदार चुटकुलों को पढ़कर आप भी हंसेंगे और अपनों के साथ हंसी के कुछ पल बिता पाएंगे।

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Saas Damad Jokes Funny Hindi Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जिंदगी की भागदौड़ में छोटी-छोटी खुशियां ही चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करती हैं। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार की हंसी-मजाक भरी बातें, तो कभी दोस्तों के साथ बैठकर सुनाया गया कोई मजेदार किस्सा पूरे दिन का मूड अच्छा कर देता है। कई बार तो घर में होने वाली छोटी-छोटी नोकझोंक भी हंसी की वजह बन जाती हैं। खासकर जब बात सास और दामाद की हो, तो उनके बीच होने वाली मजेदार बातचीत का अपना ही अंदाज होता है। सास का सवाल पूछने का तरीका और दामाद का बिना देर किए जवाब देना कई बार ऐसी हंसी पैदा करता है कि आसपास बैठे लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। इस रिश्ते में कभी अपनापन नजर आता है, तो कभी मीठी नोकझोंक। अगर आप भी दिनभर के काम और तनाव से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, तो सास और दामाद के ये मजेदार चुटकुले पढ़ना बिल्कुल न भूलें। इन्हें पढ़कर आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा और चेहरे पर मुस्कान भी आ जाएगी।



सास - बेटा, तुम्हें मेरी बेटी में सबसे अच्छी बात क्या लगती है?
दामाद - जी, उसकी हर बात अच्छी लगती है।
सास - सच में?
दामाद - जी हां, खासकर जब वह आपकी तरह सवाल नहीं पूछती!
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Saas Damad Jokes Funny Hindi Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

सास - दामाद जी, आप मेरी बेटी को घुमाने कहां ले जाते हैं?
दामाद - जी, कभी बाजार तो कभी पार्क।
सास - और कभी मुझे भी ले जाया करो।
दामाद - जरूर मम्मी जी, लेकिन फिर बेटी को कौन घुमाएगा?

Saas Damad Jokes Funny Hindi Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

सास - बेटा, मेरी बेटी खाना बनाना सीख गई है न?
दामाद - जी मम्मी जी, बिल्कुल सीख गई है।
सास - फिर तुम बाहर से खाना क्यों मंगवाते हो?
दामाद - मम्मी जी, वह रोज नई-नई रेसिपी सीखती है और मैं रोज नया-नया स्वाद चखने का जोखिम नहीं लेना चाहता!

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Saas Damad Jokes Funny Hindi Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
मजेदार जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

सास - दामाद जी, आप मेरी बेटी को खुश तो रखते हैं न?
दामाद - जी मम्मी जी, पूरी कोशिश करता हूं।
सास - कैसे?
दामाद - जब वह कहती है कि मैं नाराज हूं, तो मैं तुरंत मान लेता हूं कि गलती मेरी ही है!

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सास - बेटा, शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया?
दामाद - बहुत बड़ा बदलाव आया है मम्मी जी।
सास - कैसा बदलाव?
दामाद - पहले मैं घर में रिमोट ढूंढता था, अब अपनी राय ढूंढता हूं!
 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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