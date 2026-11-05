जेठानी - आज तुम इतनी खुश क्यों हो? देवरानी ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala







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घर-परिवार की जिंदगी में छोटी-छोटी खुशियों का अपना अलग ही मजा होता है। कभी सुबह की चाय के साथ किसी अपने से लंबी बातचीत हो जाए, कभी रसोई में पसंद का खाना बन जाए, तो कभी शाम को सब लोग साथ बैठकर हंसी-मजाक कर लें। ऐसे ही छोटे-छोटे पल दिनभर की थकान दूर कर देते हैं। परिवार में जब दो लोगों की सोच अलग-अलग हो, लेकिन हंसी-मजाक का अंदाज मिलता-जुलता हो, तो घर का माहौल और भी दिलचस्प बन जाता है। तो चलिए, पढ़ते हैं देवरानी और जेठानी के कुछ मजेदार जोक्स, जिनकी नोकझोंक आपको जरूर हंसा देगी।



जेठानी - तुम हर काम की लिस्ट क्यों बनाती रहती हो?

देवरानी - ताकि कोई काम भूल न जाऊं।

जेठानी - फिर भी कई काम रह जाते हैं?

देवरानी - वो लिस्ट में लिखना भूल जाती हूं।

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देवरानी - दीदी, आप इतनी जल्दी सबकी पसंद कैसे पहचान लेती हैं?

जेठानी - शादी के बाद अनुभव हो जाता है।

देवरानी - मुझे भी कोई टिप्स दीजिए।

जेठानी - पहले अपनी पसंद बताना बंद करो, फिर सबकी पसंद अपने आप याद हो जाएगी।

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जेठानी - आज तुम इतनी खुश क्यों हो?

देवरानी - आज मैंने बिना किसी की मदद के पूरा काम कर लिया।

जेठानी - वाह! फिर तो बहुत अच्छा है।

देवरानी - हां दीदी, अब किसी को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि उसने मेरी मदद की थी।

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देवरानी - दीदी, आपको घर में सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है?

जेठानी - जब सारे काम खत्म हो जाते हैं।

देवरानी - और मुझे तब मिलता है, जब कोई नया काम बताने वाला आसपास नहीं होता।

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