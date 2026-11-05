जेठानी - आज तुम इतनी खुश क्यों हो? देवरानी ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

घर-परिवार की जिंदगी में छोटी-छोटी खुशियों का अपना अलग ही मजा होता है। कभी सुबह की चाय के साथ किसी अपने से लंबी बातचीत हो जाए, कभी रसोई में पसंद का खाना बन जाए, तो कभी शाम को सब लोग साथ बैठकर हंसी-मजाक कर लें। ऐसे ही छोटे-छोटे पल दिनभर की थकान दूर कर देते हैं। परिवार में जब दो लोगों की सोच अलग-अलग हो, लेकिन हंसी-मजाक का अंदाज मिलता-जुलता हो, तो घर का माहौल और भी दिलचस्प बन जाता है। तो चलिए, पढ़ते हैं देवरानी और जेठानी के कुछ मजेदार जोक्स, जिनकी नोकझोंक आपको जरूर हंसा देगी।
जेठानी - तुम हर काम की लिस्ट क्यों बनाती रहती हो?
देवरानी - ताकि कोई काम भूल न जाऊं।
जेठानी - फिर भी कई काम रह जाते हैं?
देवरानी - वो लिस्ट में लिखना भूल जाती हूं।
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देवरानी - दीदी, आप इतनी जल्दी सबकी पसंद कैसे पहचान लेती हैं?
जेठानी - शादी के बाद अनुभव हो जाता है।
देवरानी - मुझे भी कोई टिप्स दीजिए।
जेठानी - पहले अपनी पसंद बताना बंद करो, फिर सबकी पसंद अपने आप याद हो जाएगी।
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जेठानी - आज तुम इतनी खुश क्यों हो?
देवरानी - आज मैंने बिना किसी की मदद के पूरा काम कर लिया।
जेठानी - वाह! फिर तो बहुत अच्छा है।
देवरानी - हां दीदी, अब किसी को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि उसने मेरी मदद की थी।
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देवरानी - दीदी, आपको घर में सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है?
जेठानी - जब सारे काम खत्म हो जाते हैं।
देवरानी - और मुझे तब मिलता है, जब कोई नया काम बताने वाला आसपास नहीं होता।
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जेठानी - तुम हर बार बाजार से जरूरत से ज्यादा सामान क्यों ले आती हो?
देवरानी - ताकि दोबारा बाजार न जाना पड़े।
जेठानी - लेकिन आधा सामान तो इस्तेमाल ही नहीं होता।
देवरानी - इसलिए तो दोबारा बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर में पहले से पड़ा है।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)