98 साल के बूढ़े आदमी से शादी को लेकर 18 साल की लड़की ने दिया मजेदार जवाब, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

हिंदी जोक्स: काम में व्यस्त होने की वजह से लोगों के पास हंसने-हंसाने का भी समय नहीं हैं। लेकिन हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। ऐसे में आज हम आपके लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes) और चुटकुले (Chutkule) लेकर आए हैं। जो आपको हंसा- हंसाकर लोटपोट कर देंगे....
98 साल के बूढ़े आदमी और 18 साल की लड़की ने शादी कर ली
मीडिया ने लड़की से पूछा- इनमें आपको शादी लायक क्या दिखा?
लड़की- एक तो इनकी Income, दूसरे इनके दिनकम......
पति- आज 8 बजे कुत्तों की रेस है,
मुझे वहां जाना है
पत्नी- आप भी न हद करते हो,
ठीक से चला जाता नहीं और
रेस लगाने की पड़ी है.....
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वायरल हिंदी चुटकुले
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देवर- शादी हमेशा अपनी से बड़ी लड़की से ही करनी चाहिए
भाभी- ऐसा क्यों?
देवर- जब भी वो डांटें तो दिल कहे, कोई नहीं यार बड़ी है
देवर की बात सुनकर भाभी की बोलती बंद हो गई.....
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मजेदार जोक्स
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वायरल फनी जोक्स
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डॉक्टर- आपको कोई पुरानी बीमारी है,
जो आपके शरीर को धीरे-धीरे खा रही है
मरीज- थोड़ा धीरे बोलियें डॉक्टर साहब,
वो बाहर ही बैठी है....
राजू- डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश रहता हूं,
नींद भी अच्छे से आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है
हर काम में दिल भी लगता है,
कोई परेशानी नहीं है,ऐसा क्यूं?
डॉक्टर- मैं आप की बीमारी समझ गया हूं,
आपकी जिंदगी में विटामिन she की कमी है......
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Viral funny jokes
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महिला (बाबा से)- मेरी मैरिज क्यों नही हो रही है?
आप जो उपाय बताएंगे, मै वो करुंगी
बाबा- जिंदगी में तीन चीजें कभी नहीं करनी चाहिए
पहला- लव मैरिज
दूसरा- अरेंज मैरिज
तीसरा- मैरिज
बाबा की बात सुनकर महिला के होश उड़ गए......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)