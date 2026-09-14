98 साल के बूढ़े आदमी से शादी को लेकर 18 साल की लड़की ने दिया मजेदार जवाब, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe stock/Amar ujala







Link Copied



हिंदी जोक्स: काम में व्यस्त होने की वजह से लोगों के पास हंसने-हंसाने का भी समय नहीं हैं। लेकिन हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। ऐसे में आज हम आपके लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes) और चुटकुले (Chutkule) लेकर आए हैं। जो आपको हंसा- हंसाकर लोटपोट कर देंगे....





98 साल के बूढ़े आदमी और 18 साल की लड़की ने शादी कर ली

मीडिया ने लड़की से पूछा- इनमें आपको शादी लायक क्या दिखा?

लड़की- एक तो इनकी Income, दूसरे इनके दिनकम......







पति- आज 8 बजे कुत्तों की रेस है,

मुझे वहां जाना है

पत्नी- आप भी न हद करते हो,

ठीक से चला जाता नहीं और

रेस लगाने की पड़ी है.....

2 of 5 वायरल हिंदी चुटकुले - फोटो : freepik

देवर- शादी हमेशा अपनी से बड़ी लड़की से ही करनी चाहिए

भाभी- ऐसा क्यों?

देवर- जब भी वो डांटें तो दिल कहे, कोई नहीं यार बड़ी है

देवर की बात सुनकर भाभी की बोलती बंद हो गई.....

3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर- आपको कोई पुरानी बीमारी है,

जो आपके शरीर को धीरे-धीरे खा रही है

मरीज- थोड़ा धीरे बोलियें डॉक्टर साहब,

वो बाहर ही बैठी है....







राजू- डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश रहता हूं,

नींद भी अच्छे से आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है

हर काम में दिल भी लगता है,

कोई परेशानी नहीं है,ऐसा क्यूं?

डॉक्टर- मैं आप की बीमारी समझ गया हूं,

आपकी जिंदगी में विटामिन she की कमी है......

विज्ञापन

5 of 5 Viral funny jokes - फोटो : Freepik