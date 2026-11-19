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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी जिम्मेदारियां निभाने और काम पूरे करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार मुस्कुराना भी भूल जाते हैं। सुबह से शाम तक ऑफिस, घर, परिवार और दूसरी परेशानियों के बीच दिमाग को आराम देने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसे में रोजाना कुछ मिनट हंसना हमारे लिए बेहद जरूरी है। हंसने से मन हल्का होता है, तनाव से थोड़ी राहत मिलती है और मुश्किल दिन में भी सकारात्मक महसूस करने का मौका मिलता है। जरूरी नहीं कि खुश होने के लिए कोई बड़ा मौका मिले। कभी किसी दोस्त की मजेदार बात, कभी परिवार के साथ हंसी-मजाक और कभी कोई छोटा सा चुटकुला भी चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। तो कुछ मिनट काम की चिंता छोड़िए और पढ़िए इंजीनियर और प्लंबर के ये मजेदार चुटकुले।



इंजीनियर - तुमने पाइप को इतना टेढ़ा क्यों लगाया है?

प्लंबर - साहब, सीधा लगाने की कोशिश की थी।

इंजीनियर - तो फिर टेढ़ा कैसे हो गया?

प्लंबर - दीवार सीधी नहीं थी, मैंने पाइप को दीवार की भावनाओं का सम्मान करने दिया!

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इंजीनियर - इस नल से पानी टपक क्यों रहा है?

प्लंबर - साहब, नल बंद होने के बाद भी अपनी बात कहना चाहता है।

इंजीनियर - इसका इलाज क्या है?

प्लंबर - एक नया वॉशर लगा देंगे, फिर इसकी बोलती बंद!

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इंजीनियर - तुम्हें पता है पानी का प्रेशर कैसे मापा जाता है?

प्लंबर - जी साहब।

इंजीनियर - कैसे?

प्लंबर - जब घर की मालकिन नल खोलकर कहती हैं कि पानी इतना धीरे क्यों आ रहा है, तब समझ जाता हूं कि प्रेशर कम है!



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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

इंजीनियर - तुमने पाइपलाइन का नक्शा देखा भी था?

प्लंबर - जी साहब, देखा था।

इंजीनियर - फिर पाइप गलत जगह कैसे लगा दिया?

प्लंबर - नक्शे में पानी का रास्ता था, लेकिन दीवार के पीछे आपकी पुरानी वायरिंग ने रास्ता रोक रखा था!

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