1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik







Link Copied



कभी-कभी जिंदगी की सबसे अच्छी खुशियां किसी बड़ी वजह से नहीं, बल्कि छोटी-छोटी बातों से मिलती हैं। सुबह की चाय के साथ परिवार की हंसी-मजाक भरी बातें हों, दोस्तों के साथ बिताया गया थोड़ा सा वक्त हो या फिर लंबे सफर में किसी अनजान शख्स से हुई मजेदार बातचीत, ये छोटे-छोटे पल दिन को खास बना देते हैं। कई बार तो रास्ते में होने वाली ऐसी बातें याद रह जाती हैं, जिन्हें सोचकर हम कई दिनों तक मुस्कुराते रहते हैं। सफर की बात करें तो ड्राइवर और यात्री के बीच होने वाली बातचीत भी किसी मनोरंजन से कम नहीं होती। कोई यात्री मंजिल पर जल्दी पहुंचने की जिद करता है, तो कोई ड्राइवर से रास्ते भर ऐसे सवाल पूछता है कि उसका जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। आज के ये ड्राइवर और यात्री के जोक्स। इन्हें पढ़कर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



यात्री - भैया, गाड़ी कितनी तेज चला लेते हो?

ड्राइवर - इतनी तेज कि मंजिल आने से पहले ही मीटर का किराया देखकर यात्री की सांस तेज हो जाती है।

Trending Videos

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

यात्री - भैया, क्या आप रास्ता भूल गए हैं?

ड्राइवर - नहीं साहब, रास्ता तो याद है।

यात्री - फिर इतनी देर से गोल-गोल क्यों घूम रहे हैं?

ड्राइवर - आप बार-बार पूछ रहे थे कि शहर कितना बड़ा है, बस दिखा रहा हूं।

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

यात्री - भैया, गाड़ी में एसी क्यों नहीं चला रहे?

ड्राइवर - साहब, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है।

यात्री - लेकिन मुझे गर्मी लग रही है।

ड्राइवर - तो फिर खिड़की बंद कर लीजिए, बाहर की गर्मी अंदर नहीं आएगी।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

यात्री - भैया, आप रोज कितने घंटे गाड़ी चलाते हैं?

ड्राइवर - जब तक आंखें साथ देती हैं।

यात्री - और जब आंखें थक जाती हैं?

ड्राइवर - तब घर जाकर पत्नी की बातें सुनता हूं, नींद अपने आप आ जाती है।

विज्ञापन

5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik