आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबके पास काम तो बहुत हैं, लेकिन खुलकर हंसने का वक्त अक्सर कम पड़ जाता है। सुबह उठते ही घर और ऑफिस की जिम्मेदारियां, दिनभर की भागदौड़ और फिर शाम तक थकान। ऐसे में अगर दिन में कुछ मिनट हंसने के लिए निकाल लिए जाएं, तो मन हल्का हो सकता है। हंसी सिर्फ चेहरे की मुस्कान नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के तनाव से थोड़ा ब्रेक लेने का एक अच्छा तरीका भी है। इसलिए जरूरी है कि हम हर दिन किसी न किसी बहाने मुस्कुराएं और अपने आसपास के लोगों को भी हंसाएं। तो चलिए, रोजाना की इसी नोकझोंक से जुड़े कुछ मजेदार सब्जीवाले और महिला के जोक्स पढ़ते हैं, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे।
महिला - भैया, ये टमाटर इतने महंगे क्यों हैं?
सब्जीवाला - मैडम, बारिश की वजह से फसल खराब हो गई।
महिला - तो क्या टमाटर छाता लेकर नहीं उग सकते थे?
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Funny Hindi Jokes
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महिला - भैया, लौकी अच्छी है न?
सब्जीवाला - बिल्कुल मैडम, एकदम ताजी है।
महिला - फिर इसे देखकर मेरा बेटा मुंह क्यों बना लेता है?
सब्जीवाला - मैडम, लौकी ताजी है, लेकिन आपके बेटे की पसंद पुरानी है!
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मजेदार फनी जोक्स
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महिला - भैया, आधा किलो भिंडी देना और थोड़ी अच्छी वाली चुनकर देना।
सब्जीवाला - जी मैडम।
महिला - ये इतनी देर क्यों लगा रहे हो?
सब्जीवाला - मैडम, आधी भिंडी तो अच्छी चुनने में ही निकल गई!
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मजेदार फनी जोक्स
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महिला - भैया, धनिया मुफ्त में दे दो।**
सब्जीवाला - मैडम, आज धनिया मुफ्त नहीं है।
महिला - क्यों, आज धनिया ने छुट्टी ले रखी है क्या?
सब्जीवाला - नहीं मैडम, आज उसके भी घर का बजट बिगड़ा हुआ है!
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वायरल फनी जोक्स
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महिला - भैया, ये आलू कितने के दिए?
सब्जीवाला - 30 रुपये किलो।
महिला - कल तो 25 रुपये के थे।
सब्जीवाला - मैडम, कल वाले आलू थे, आज वाले थोड़े अनुभवी हो गए हैं!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)