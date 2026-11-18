1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबके पास काम तो बहुत हैं, लेकिन खुलकर हंसने का वक्त अक्सर कम पड़ जाता है। सुबह उठते ही घर और ऑफिस की जिम्मेदारियां, दिनभर की भागदौड़ और फिर शाम तक थकान। ऐसे में अगर दिन में कुछ मिनट हंसने के लिए निकाल लिए जाएं, तो मन हल्का हो सकता है। हंसी सिर्फ चेहरे की मुस्कान नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के तनाव से थोड़ा ब्रेक लेने का एक अच्छा तरीका भी है। इसलिए जरूरी है कि हम हर दिन किसी न किसी बहाने मुस्कुराएं और अपने आसपास के लोगों को भी हंसाएं। तो चलिए, रोजाना की इसी नोकझोंक से जुड़े कुछ मजेदार सब्जीवाले और महिला के जोक्स पढ़ते हैं, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे।





महिला - भैया, ये टमाटर इतने महंगे क्यों हैं?

सब्जीवाला - मैडम, बारिश की वजह से फसल खराब हो गई।

महिला - तो क्या टमाटर छाता लेकर नहीं उग सकते थे?

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2 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

महिला - भैया, लौकी अच्छी है न?

सब्जीवाला - बिल्कुल मैडम, एकदम ताजी है।

महिला - फिर इसे देखकर मेरा बेटा मुंह क्यों बना लेता है?

सब्जीवाला - मैडम, लौकी ताजी है, लेकिन आपके बेटे की पसंद पुरानी है!

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

महिला - भैया, आधा किलो भिंडी देना और थोड़ी अच्छी वाली चुनकर देना।

सब्जीवाला - जी मैडम।

महिला - ये इतनी देर क्यों लगा रहे हो?

सब्जीवाला - मैडम, आधी भिंडी तो अच्छी चुनने में ही निकल गई!

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

महिला - भैया, धनिया मुफ्त में दे दो।**

सब्जीवाला - मैडम, आज धनिया मुफ्त नहीं है।

महिला - क्यों, आज धनिया ने छुट्टी ले रखी है क्या?

सब्जीवाला - नहीं मैडम, आज उसके भी घर का बजट बिगड़ा हुआ है!

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik