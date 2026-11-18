1 of 5 सास-बहू जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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घर में हंसी-मजाक होता रहे तो रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियां भी कुछ हल्की लगने लगती हैं। कभी सुबह की चाय पर परिवार के साथ गपशप करना, कभी रसोई में कुछ नया बनाना तो कभी छोटी-छोटी बातों पर अपनों की टांग खींचना, ये पल जिंदगी में खुशियां भर देते हैं। परिवार के रिश्तों में सास और बहू की नोकझोंक भी कुछ ऐसी ही होती है। कभी सास अपनी समझदारी से बहू को कोई सीख देने बैठ जाती हैं तो कभी बहू अपने मजेदार जवाब से सास को ही सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आप भी कुछ देर के लिए काम की टेंशन भूलकर मुस्कुराना चाहते हैं तो सास-बहू की ऐसी ही मजेदार नोकझोंक पर आधारित ये चुटकुले जरूर पढ़िए।





सास - बहू, आज खाने में क्या बनाया है?

बहू - मम्मी जी, आज आपकी पसंद का खाना बनाया है।

सास - अच्छा! क्या बनाया?

बहू - खिचड़ी।

सास - लेकिन मुझे तो खिचड़ी पसंद नहीं है।

बहू - इसीलिए तो सोचा, आज आपकी पसंद बदलने की कोशिश करती हूं!

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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सास - बहू, तुम सुबह इतनी देर से क्यों उठती हो?

बहू - मम्मी जी, मैं रात को जल्दी सोने की कोशिश करती हूं।

सास - तो जल्दी सो जाया करो।

बहू - वही तो करती हूं, लेकिन आपका बेटा रात में ऑफिस की सारी बातें सुनाने बैठ जाता है!

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सास - बहू, बाजार से सिर्फ धनिया लाने गई थीं, इतना समय क्यों लगा दिया?

बहू - मम्मी जी, दुकान पर धनिया ढूंढने में समय लग गया।

सास - इतनी बड़ी दुकान में धनिया नहीं मिला?

बहू - मिल गया था, लेकिन दुकानदार ने साथ में सब्जियों की इतनी तारीफ कर दी कि खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं लगा!

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

बहू - मम्मी जी, आज मैंने खाना कैसा बनाया है?

सास - अच्छा बनाया है बहू।

बहू - सच में? आपको कोई कमी नहीं लगी?

सास - नहीं, आज तो बिल्कुल ठीक है।

बहू - फिर तो आज मुझे आपकी तारीफ करने का भी मौका मिल गया!

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