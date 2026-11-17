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जिंदगी की भागदौड़ में हर किसी को कभी न कभी थोड़ा आराम और हंसने का मौका चाहिए। सुबह की चाय हो, परिवार के साथ बैठकर गप्पें लगाना हो या दोस्तों के साथ किसी छोटी-सी बात पर ठहाके लगाना, ये पल दिनभर की थकान को कम कर देते हैं। कई बार तो अनजान लोगों की कही एक मजेदार बात भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अब डॉक्टर और मरीज के रिश्ते को ही देख लीजिए। एक तरफ डॉक्टर होते हैं, जो मरीज की परेशानी समझकर उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ मरीज अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचते हैं। लेकिन कई बार मरीज ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि डॉक्टर भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। तो चलिए, पढ़ते हैं डॉक्टर और मरीज के बीच होने वाली कुछ मजेदार बातचीत।





मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे रात में नींद नहीं आती।

डॉक्टर - सोने से पहले मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए।

मरीज - लेकिन डॉक्टर साहब, मोबाइल बंद करते ही याद आने लगता है कि उसे चार्ज पर लगाना भूल गया हूं!

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2 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

मरीज - डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है।

डॉक्टर - कब से?

मरीज - कब से क्या डॉक्टर साहब?

डॉक्टर - अरे, यह भी भूल गए!

मरीज - नहीं, मैं तो आपकी जांच कर रहा था कि आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं!

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डॉक्टर - आपको रोज कम से कम आधा घंटा पैदल चलना चाहिए।

मरीज - डॉक्टर साहब, मैं तो रोज पैदल चलता हूं।

डॉक्टर - कहां?

मरीज - घर में टीवी का रिमोट ढूंढने के लिए पूरे घर के चक्कर लगाता हूं!

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4 of 5 Funny Jokes - फोटो : freepik

मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे चाय पीने की बहुत आदत है।

डॉक्टर - तो चाय कम कर दीजिए।

मरीज - कितनी कम करूं?

डॉक्टर - दिन में दो कप पीजिए।

मरीज - अच्छा, बाकी छह कप किस समय पीना बंद करूं?

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