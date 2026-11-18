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परिवार में हंसी-मजाक और छोटी-छोटी शरारतें होती रहें तो घर का माहौल अपने आप खुशनुमा बना रहता है। कभी सुबह की चाय के साथ गप्पें लगाना, कभी साथ बैठकर पसंदीदा खाना खाना तो कभी किसी की मजेदार बात पर पूरा परिवार ठहाके लगाने लगता है। जिंदगी की भागदौड़ में ऐसे ही छोटे-छोटे पल चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। परिवार के रिश्तों में देवर और देवरानी की जोड़ी भी काफी दिलचस्प होती है। कभी देवर अपनी भाभी जैसी देवरानी से मजाक करता है तो कभी देवरानी अपनी हाजिरजवाबी से उसकी बोलती बंद कर देती है। तो चलिए आज पढ़ते हैं देवर और देवरानी के बीच होने वाली ऐसी ही मजेदार बातचीत पर आधारित कुछ नए चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपकी भी हंसी छूट जाएगी।





देवर - भाभी, आप घर में सबसे ज्यादा काम कब करती हैं?

देवरानी - जब तुम्हारे भैया घर पर होते हैं।

देवर - ऐसा क्यों?

देवरानी - क्योंकि तब मुझे तुम्हारे भैया से भी काम करवाना पड़ता है!

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देवर - भाभी, आज चाय में कुछ अलग स्वाद है।

देवरानी - अच्छा! क्या कमी रह गई?

देवर - कमी तो कोई नहीं है, बस आज चीनी की जगह आपने मेरी तारीफ डाल दी क्या?

देवरानी - क्यों?

देवर - इतनी मीठी चाय तो सिर्फ तब बनती है, जब आप मुझसे कोई काम करवाना चाहती हैं!

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देवरानी - सुनिए, बाजार से लौटते समय मेरे लिए कुछ अच्छा-सा लेते आइएगा।

देवर - क्या लाऊं?

देवरानी - जो आपको सबसे अच्छा लगे।

देवर - ठीक है, तुम्हारे लिए घर की सबसे अच्छी चीज लेकर आऊंगा।

देवरानी - क्या?

देवर - तुम्हारे पति को साथ लेकर आऊंगा, ताकि बाजार में मेरा खर्च न हो!

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देवर - भाभी, मेरी एक अच्छी आदत बताइए।

देवरानी - तुम बहुत मददगार हो।

देवर - सच में! कैसे?

देवरानी - जब भी घर में कोई काम होता है, तुम तुरंत गायब हो जाते हो। इससे बाकी लोगों को काम करने की जगह मिल जाती है!

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