जिंदगी में छोटी-छोटी खुशियां ही दिन को खास बना देती हैं। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार से दो बातें करना, कभी दोस्तों के साथ हंसी-मजाक करना तो कभी काम के बीच किसी का मजेदार जवाब सुनकर मुस्कुरा देना। ये छोटे-छोटे पल रोजमर्रा की भागदौड़ को थोड़ा आसान बना देते हैं। अब बात हंसी-मजाक की हो और उसमें पायलट और एयरहोस्टेस का जिक्र न आए, ऐसा कैसे हो सकता है! आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान में पायलट और एयरहोस्टेस की जिम्मेदारी भले ही काफी बड़ी होती है, लेकिन उनके बीच होने वाली हल्की-फुल्की बातचीत भी काफी मजेदार हो सकती है। तो पढ़िए पायलट और एयरहोस्टेस के बीच होने वाली मजेदार बातचीत पर आधारित ये चुटकुले।
एयरहोस्टेस - सर, आज विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है।
पायलट - हां, आज मौसम अच्छा है।
एयरहोस्टेस - तो क्या आज यात्रियों को बादल छूने का मौका मिलेगा?
पायलट - बिल्कुल, बस खिड़की खोलने की जिद मत करने देना!
2 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
एयरहोस्टेस - सर, आपको छुट्टी कब मिलती है?
पायलट - जब विमान उड़ाना नहीं होता।
एयरहोस्टेस - और मुझे?
पायलट - जब विमान में यात्री नहीं होते।
एयरहोस्टेस - मतलब हमारी छुट्टी का फैसला भी यात्रियों के हाथ में है!
3 of 5
वायरल चुटकुले
- फोटो : freepik
एयरहोस्टेस - सर, हम सही दिशा में जा रहे हैं न?
पायलट - बिल्कुल, क्यों?
एयरहोस्टेस - क्योंकि एक यात्री पूछ रहा था कि हम अभी तक बादलों के ऊपर क्यों नहीं पहुंचे।
पायलट - उसे बता दो, बादलों ने कोई टाइम टेबल नहीं बना रखा है!
4 of 5
वायरल जोक्स
- फोटो : freepik
पायलट - आज विमान में खाने की शिकायत तो नहीं आई?
एयरहोस्टेस - नहीं सर, सबने खाना खा लिया।
पायलट - अच्छा है, इसका मतलब खाना पसंद आया।
एयरहोस्टेस - जरूरी नहीं सर, कुछ यात्रियों ने तो लैंडिंग से पहले खाना खत्म करना बेहतर समझा!
5 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
पायलट - बताओ, विमान में सबसे तेज कौन काम करता है?
एयरहोस्टेस - सर, यात्री।
पायलट - वो कैसे?
एयरहोस्टेस - जैसे ही विमान लैंड करता है, सीट बेल्ट खोलने और सामान निकालने में सबसे आगे वही होते हैं!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)