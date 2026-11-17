1 of 5 पायलट और एयरहोस्टेस के मजेदार जोक्स - फोटो : AI







Link Copied



जिंदगी में छोटी-छोटी खुशियां ही दिन को खास बना देती हैं। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार से दो बातें करना, कभी दोस्तों के साथ हंसी-मजाक करना तो कभी काम के बीच किसी का मजेदार जवाब सुनकर मुस्कुरा देना। ये छोटे-छोटे पल रोजमर्रा की भागदौड़ को थोड़ा आसान बना देते हैं। अब बात हंसी-मजाक की हो और उसमें पायलट और एयरहोस्टेस का जिक्र न आए, ऐसा कैसे हो सकता है! आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान में पायलट और एयरहोस्टेस की जिम्मेदारी भले ही काफी बड़ी होती है, लेकिन उनके बीच होने वाली हल्की-फुल्की बातचीत भी काफी मजेदार हो सकती है। तो पढ़िए पायलट और एयरहोस्टेस के बीच होने वाली मजेदार बातचीत पर आधारित ये चुटकुले।



एयरहोस्टेस - सर, आज विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है।

पायलट - हां, आज मौसम अच्छा है।

एयरहोस्टेस - तो क्या आज यात्रियों को बादल छूने का मौका मिलेगा?

पायलट - बिल्कुल, बस खिड़की खोलने की जिद मत करने देना!

Trending Videos

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

एयरहोस्टेस - सर, आपको छुट्टी कब मिलती है?

पायलट - जब विमान उड़ाना नहीं होता।

एयरहोस्टेस - और मुझे?

पायलट - जब विमान में यात्री नहीं होते।

एयरहोस्टेस - मतलब हमारी छुट्टी का फैसला भी यात्रियों के हाथ में है!

3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

एयरहोस्टेस - सर, हम सही दिशा में जा रहे हैं न?

पायलट - बिल्कुल, क्यों?

एयरहोस्टेस - क्योंकि एक यात्री पूछ रहा था कि हम अभी तक बादलों के ऊपर क्यों नहीं पहुंचे।

पायलट - उसे बता दो, बादलों ने कोई टाइम टेबल नहीं बना रखा है!

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

पायलट - आज विमान में खाने की शिकायत तो नहीं आई?

एयरहोस्टेस - नहीं सर, सबने खाना खा लिया।

पायलट - अच्छा है, इसका मतलब खाना पसंद आया।

एयरहोस्टेस - जरूरी नहीं सर, कुछ यात्रियों ने तो लैंडिंग से पहले खाना खत्म करना बेहतर समझा!

विज्ञापन

5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik