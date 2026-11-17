1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock







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घर में भाई-बहन हो तो छोटी-छोटी बातों पर हंसी-मजाक और नोकझोंक होना आम बात है। कभी रिमोट के लिए लड़ाई, कभी फ्रिज में रखी आखिरी मिठाई को लेकर बहस तो कभी एक-दूसरे की टांग खींचने का मौका ढूंढना। जिंदगी की भागदौड़ में परिवार के साथ बिताए गए यही छोटे-छोटे पल सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। भाई-बहन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें प्यार जताने के लिए हमेशा मीठी बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी भाई बहन को चिढ़ाकर खुश हो जाता है तो कभी बहन अपने एक जवाब से भाई की सारी होशियारी निकाल देती है। तो चलिए, पढ़ते हैं भाई-बहन के कुछ नए और मजेदार जोक्स।



बहन - भैया, मेरी एक अच्छी आदत बताओ।

भाई - तुम बहुत जल्दी मान जाती हो।

बहन - सच में?

भाई - हां, खासकर जब मम्मी तुम्हें डांटने लगती हैं और तुम मेरा नाम बता देती हो!

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2 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : AI generated

बहन - भैया, अपने फोन का पासवर्ड क्या रखा है?

भाई - तुम्हें क्यों बताऊं?

बहन - ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकूं।

भाई - तुम्हें जरूरत कब पड़ेगी?

बहन - जब तुम्हारा फोन लेकर तुम्हारी चैट मम्मी को दिखानी होगी!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

भाई - मेरी एक बात बताओ, मैं कैसा भाई हूं?

बहन - बहुत अच्छे हो।

भाई - सच में! तुम्हें मुझमें क्या सबसे अच्छा लगता है?

बहन - जब तुम घर पर नहीं होते!

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Jokes In Hindi

बहन - भैया, फ्रिज में रखी मेरी मिठाई किसने खाई?

भाई - मुझे क्या पता?

बहन - लेकिन डिब्बे में तुम्हारे नाम की पर्ची लगी थी।

भाई - हां, इसलिए तो खाई। सोचा तुम्हारी चीज पर मेरा नाम देखकर तुम खुश हो जाओगी!

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