घर में भाई-बहन हो तो छोटी-छोटी बातों पर हंसी-मजाक और नोकझोंक होना आम बात है। कभी रिमोट के लिए लड़ाई, कभी फ्रिज में रखी आखिरी मिठाई को लेकर बहस तो कभी एक-दूसरे की टांग खींचने का मौका ढूंढना। जिंदगी की भागदौड़ में परिवार के साथ बिताए गए यही छोटे-छोटे पल सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। भाई-बहन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें प्यार जताने के लिए हमेशा मीठी बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी भाई बहन को चिढ़ाकर खुश हो जाता है तो कभी बहन अपने एक जवाब से भाई की सारी होशियारी निकाल देती है। तो चलिए, पढ़ते हैं भाई-बहन के कुछ नए और मजेदार जोक्स।
बहन - भैया, मेरी एक अच्छी आदत बताओ।
भाई - तुम बहुत जल्दी मान जाती हो।
बहन - सच में?
भाई - हां, खासकर जब मम्मी तुम्हें डांटने लगती हैं और तुम मेरा नाम बता देती हो!
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जोक्स का खजाना
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बहन - भैया, अपने फोन का पासवर्ड क्या रखा है?
भाई - तुम्हें क्यों बताऊं?
बहन - ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकूं।
भाई - तुम्हें जरूरत कब पड़ेगी?
बहन - जब तुम्हारा फोन लेकर तुम्हारी चैट मम्मी को दिखानी होगी!
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वायरल फनी जोक्स
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भाई - मेरी एक बात बताओ, मैं कैसा भाई हूं?
बहन - बहुत अच्छे हो।
भाई - सच में! तुम्हें मुझमें क्या सबसे अच्छा लगता है?
बहन - जब तुम घर पर नहीं होते!
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बहन - भैया, फ्रिज में रखी मेरी मिठाई किसने खाई?
भाई - मुझे क्या पता?
बहन - लेकिन डिब्बे में तुम्हारे नाम की पर्ची लगी थी।
भाई - हां, इसलिए तो खाई। सोचा तुम्हारी चीज पर मेरा नाम देखकर तुम खुश हो जाओगी!
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भाई - तुम दिनभर पढ़ाई क्यों नहीं करती?
बहन - करती तो हूं।
भाई - कब?
बहन - जब तुम मुझसे सवाल पूछते हो, तब जवाब सोचने में दिमाग तो चलता ही है!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)