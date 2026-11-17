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परिवार में बच्चों की शरारतें और बड़ों के साथ उनकी हंसी-मजाक भरी बातचीत घर के माहौल को खुशनुमा बना देती है। कभी साथ बैठकर चाय पीना, कभी बाजार से लौटते समय बच्चों के लिए कुछ पसंदीदा चीज ले आना तो कभी शाम को सबके साथ बैठकर गप्पें लगाना, ऐसी छोटी-छोटी खुशियां ही जिंदगी को खास बनाती हैं। परिवार में चाचा और भतीजे का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। चाचा अपने भतीजे के लिए कभी दोस्त बन जाते हैं, तो कभी उसके सबसे बड़े सलाहकार। अगर आप भी कुछ देर के लिए मुस्कुराना चाहते हैं, तो पढ़िए चाचा और भतीजे के बीच होने वाली मजेदार बातचीत पर आधारित ये चुटकुले।



चाचा - बेटा, जिंदगी में हमेशा सोच-समझकर फैसले लेने चाहिए।

भतीजा - जी चाचा।

चाचा - अच्छा, बताओ तुमने आज क्या सोचकर किया?

भतीजा - चाचा, आज स्कूल नहीं गया।

चाचा - क्यों?

भतीजा - सोचा कि एक दिन स्कूल न जाने से जिंदगी छोटी नहीं हो जाएगी!

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2 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

भतीजा - चाचा, आप इतने समझदार कैसे बने?

चाचा - बेटा, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है।

भतीजा - फिर तो जिंदगी आपकी टीचर हुई।

चाचा - बिल्कुल!

भतीजा - तभी तो आप आज भी हर सवाल का जवाब देने से पहले सोचते हैं!

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चाचा - बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें जेब खर्च देते हैं?

भतीजा - जी चाचा, देते हैं।

चाचा - कितना?

भतीजा - जितना मांगता हूं, उससे आधा।

चाचा - फिर काम कैसे चलता है?

भतीजा - बाकी आधा मांगने के लिए अगले हफ्ते तक इंतजार करता हूं!

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4 of 5 हिंदी चुटकुले - फोटो : freepik

चाचा - बेटा, मैं रोज सुबह टहलने जाता हूं। तुम्हें भी जाना चाहिए।

भतीजा - चाचा, आप टहलकर आते हैं या वजन कम करके?

चाचा - वजन कम करने के लिए ही तो जाता हूं।

भतीजा - फिर तो रास्ते में मिठाई की दुकान से बचकर निकलना चाहिए, वरना मेहनत घर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगी!

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