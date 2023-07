Jokes: प्राइमरी स्कूल में गहरी नींद में सोती पकड़ी गयी मैडम, फिर जो हुआ जानकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

1 of 5

Viral Chutkule in Hindi: अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। हमारी सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हेल्थ एक्सपर्ट और योग गुरु भी लोगों को सेहतमंद रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। जोक्स और चुटकुले लोगों को हंसाने में काफी मदद करते हैं। इसलिए हम आपके लिए कुछ मजेदार (Majedar Jokes) और नए जोक्स (New Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। इन जोक्स (Hindi Chutkule) को पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



प्राइमरी स्कूल में मैडम जी गहरी नींद में सो रही थी

तभी कलेक्टर साहब आ गये

मैडम जी पकड़ी गयी

बहुत देर उठाने के बाद जब मैडम की नींद खुली

नींद खुलते ही मैडम कलेक्टर को देखते हुए बोली

तो बच्चों समझ गए ना , कुंभकर्ण ऐसे सोता था

कलेक्टर साहब बेहोश