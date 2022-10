Latest Jokes: जब मालिक के बच्चे ने खा लिया मच्छर, पढ़िए लोटपोट करने वाले धमाकेदार चुटकुले

1 of 7

Viral Chutkule in Hindi: आज के समय में काम के बढ़ते दबाव की वजह से लोग मानसिक रूप से बेहद परेशान नजर आते हैं। आजकल लोगों में तनाव व डिप्रेशन जैसी समस्याएं बेहद आम हो गई हैं। ऐसे में सभी के लिए स्वस्थ नहीं रहना बेहद जरूरी है और इसके लिए हंसना जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो बुरा समय भी जल्द बीत जाता है। इसलिए हम सभी को हंसते रहना चाहिए। अगर आप सुबह-शाम हंसते रहेंगे, तो मानसिक तनाव आपके आस-पास भी नहीं भटकेगा। इसलिए हम आपके लिए ऐसे मजेदार चुटकुले और जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का सिलसिला...



नौकर- मालिक जल्दी आइए ,आपके बच्चे ने मच्छर खा लिया है

मालिक- अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ

नौकर- मालकिन घबराने की कोई बात नहीं मैंने बच्चे को All Out पिला दिया है।

मालिक बेहोश