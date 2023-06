Jokes in Hindi: टीचर: सांप की दुम पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ बताओ, छात्र ने दिया लोटपोट करने वाला जवाब

1 of 5

Jokes in Hindi: हंसने से आपके मन की उदासी दूर रहती है और आपके घर में हमेशा खुशहाली रहती है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत हंसी के साथ करते हैं, तो पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं। हंसी एक ऐसी दवा है, जो इंसान को कई बीमारियों से बचाने में काफी मदद करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स (Majedar Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। इन जोक्स (Jokes in Hindi) को पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं हंसने के सफर पर...



गोलू ने शादी के लिये अपने बॉस की लड़की का हाथ मांग लिया।

बॉस ने नाराज होते हुये बोला

नालायक अपनी औकात देखी है, जितनी तुझे सैलेरी मिलती है, उतने पैसो में तो मेरी बेटी के लिये टॉयलेट पेपर भी नहीं आयेगा।

गोलू बोला- अच्छा, अगर आपकी लड़की इतनी बार टॉयलेट जाती है, तो फिर शादी की बात अब रहने ही दो।