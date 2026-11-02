जोक्स: तुम हर समय मोबाइल में क्यों लगी रहती हो? बेटी ने दिया ऐसा जवाब कि हंस पड़ेंगे आप

जिंदगी की खूबसूरती अक्सर रोजमर्रा के छोटे-छोटे पलों में छिपी होती है। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार की हंसी-मजाक भरी बातें दिन बना देती हैं, तो कभी बच्चों की कोई छोटी-सी शरारत चेहरे पर मुस्कान ले आती है। घर में मां और बेटी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। दोनों के बीच कभी दोस्ती जैसी बातें होती हैं, तो कभी छोटी-छोटी बातों पर मजेदार बहस छिड़ जाती है। मां बेटी को हर बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार बेटी ऐसा जवाब दे देती है कि मां भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती। कभी कपड़ों को लेकर चर्चा होती है, तो कभी मोबाइल, पढ़ाई और घर के कामों पर सवाल-जवाब शुरू हो जाते हैं। इन दोनों की बातचीत में प्यार के साथ ऐसी हाजिरजवाबी भी देखने को मिलती है, जो घर का माहौल खुशनुमा बना देती है। तो चलिए, पढ़ते हैं मां और बेटी के कुछ ऐसे ही छोटे-छोटे मजेदार जोक्स।
मां - बेटा, तुम हर समय मोबाइल में क्यों लगी रहती हो?
बेटी - मम्मी, मैं दुनिया से जुड़ी रहती हूं।
मां - अच्छा! तो जरा रसोई से नमक तो उठा लाओ।
बेटी - मम्मी, वो तो दुनिया से नहीं, रसोई से जुड़ा काम है!
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मां - तुम्हारी अलमारी में इतने कपड़े हैं, फिर भी रोज कहती हो कि पहनने के लिए कुछ नहीं है।
बेटी - मम्मी, कपड़े तो बहुत हैं, लेकिन आज पहनने के लिए कुछ खास नहीं है।
मां - तो क्या रोज कोई खास दिन होता है?
बेटी - बिल्कुल, आज भी तो मुझे अच्छा दिखना है!
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बेटी - मम्मी, आप मुझे हमेशा समय की कीमत समझाती रहती हो।
मां - हां, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है।
बेटी - तो फिर जब मैं पांच मिनट और सोने को कहती हूं, आप इतना नाराज क्यों हो जाती हो?
मां - क्योंकि तुम्हारे पांच मिनट में आधा घंटा छिपा होता है!
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मां - आज घर की सफाई में मेरी मदद कर देना।
बेटी - जरूर मम्मी, आप बस बताना क्या करना है।
मां - पहले अपना कमरा साफ करो।
बेटी - मम्मी, मैं तो आपकी मदद करने वाली थी, आपने तो मेरा ही काम पकड़ा दिया!
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बेटी - मम्मी, आप मेरी उम्र में क्या करती थीं?
मां - घर के काम में हाथ बंटाती थी, पढ़ाई करती थी और समय पर सो जाती थी।
बेटी - वाह मम्मी, आप तो मेरी उम्र में ही पूरी तरह बड़ी हो गई थीं!
मां - और तुम मेरी उम्र में भी बच्ची ही रहना चाहती हो!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)