जोक्स हिंदी: मटरू की बात सुनकर पुलिस वालों के उड़े होश, पढ़िए वायरल चुटकुले

जोक्स हिंदी: इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ वायरल हो रहे चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।
कंजूस आदमी पंडित जी को कम दक्षिणा देते हुए...
कोई ऐसा उपाय बताइए कि पैसा ही पैसा हो जाए...
पंडित जी- चिंता मत करो बालक एक ऐसा मंत्र बताउंगा जितनी बार बोलोगे उतनी बार धन की प्राप्ति होगी...
कंजूस आदमी- क्या पंडित जी?
रोज किसी चौक-चौराहे पर जाओ और बोलो ''भगवान के नाम पर दे दे रे बाबा''
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मजेदार फनी जोक्स
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एक युवती ने अपनी दादी से कहा- कल से मैं कॉलेज नहीं जाउंगी,
मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ते हैं...
अरे, बहाने मत बना!
दादी ने उसे डांटते हुए कहा- मैं भी तो उसी रास्ते से जाती हूं,
मुझे तो कभी किसी ने नहीं छेड़ा...
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वायरल चुटकुले
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लाली- रमन, मुझे विश्वास दिलाओ तुम बस मुझसे और मुझसे ही प्यार करते हो,
रमन- हां-हां बिल्कुल पक्का!
कल ही मैंने अपनी लिस्ट फिर से चेक की है...!
पत्नी - शादी से पहले मेरा फिगर बिलकुल कोक की बोतल की तरह था।
रमन- वो तो अब भी है। फर्क इतना है कि पहले 300 एमएल की थी, अब डेढ़ लीटर की है...
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वायरल फनी जोक्स
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चिंटू अकेले बैठकर मुस्कुरा रहा था...
पिंटू- क्या हुआ इतना खुश क्यों है...
चिंटू- आज बहुत दिनों बाद उसके मैसेज का रिप्लाई आया...
पिंटू- अच्छा, क्या कहा उसने...?
चिंटू- वो बोली, अगर अगली बार मैसेज किया तो मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगी...
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वायरल चुटकुले
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पुलिस- दरवाजा खटखटाते हुए....दरवाजा खोलो हम पुलिस हैं...
मटरू- क्यों खोलूं
पुलिस- क्योंकि हमें कुछ बात करनी है...
मटरू- तुम कितने लोग हो...
पुलिस- हम तीन हैं...
मटरू- तो आपस में बात कर लो न...मेरे पास टाइम नहीं है...
डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं