जोक्स हिंदी: मटरू की बात सुनकर पुलिस वालों के उड़े होश, पढ़िए वायरल चुटकुले

1 of 5 Jokes in Hindi, Chutkule - फोटो : अमर उजाला







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जोक्स हिंदी: इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ वायरल हो रहे चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।



कंजूस आदमी पंडित जी को कम दक्षिणा देते हुए...

कोई ऐसा उपाय बताइए कि पैसा ही पैसा हो जाए...

पंडित जी- चिंता मत करो बालक एक ऐसा मंत्र बताउंगा जितनी बार बोलोगे उतनी बार धन की प्राप्ति होगी...

कंजूस आदमी- क्या पंडित जी?

रोज किसी चौक-चौराहे पर जाओ और बोलो ''भगवान के नाम पर दे दे रे बाबा''



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

एक युवती ने अपनी दादी से कहा- कल से मैं कॉलेज नहीं जाउंगी,

मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ते हैं...

अरे, बहाने मत बना!

दादी ने उसे डांटते हुए कहा- मैं भी तो उसी रास्ते से जाती हूं,

मुझे तो कभी किसी ने नहीं छेड़ा...





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik