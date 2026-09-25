देसी चुटकुले: ससुराल फोन कर दामाद ने सास से कही ऐसी बात, पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके

1 of 5 Hindi Jokes - फोटो : Freepik/Amar Ujala







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वायरल हिंदी जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आसे दूर रहती हैं। हंसने में आप जोक्स (Jokes) की मदद ले सकते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।







सुरेश की पत्नी शीला गुस्सा होकर मायके चली जाती है

वह अपनी ससुराल फोन कर सास से कहता है-

शीला कैसी है?

सास- कितना बार कहा है तुमसे

अब वो न तुम्हारे घर आएगी न तुम्हारा फोन उठाएगी

तो क्यों बार-बार फोन करते हो यहां?

सुरेश- कुछ नहीं बस सुनकर अच्छा लगता है......







सास- दामाद जी, मैंने सुना है आप शादी के पहले

बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया?

दामाद- फिर आपकी बेटी से शादी हो गई और

मेरा भगवान पर से भरोसा ही उठ गया…..

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पंडित जी- बच्चा जीवन के पहले 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे

चिंटू- पंडित जी, उसके बाद?

पंडित जी- फिर आदत पड़ जाएगी, सह लोगे.....

3 of 5 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

चिंटू- सर जान थी वो मेरी, बहुत याद आती है उसकी

चिंटू की बात सुनकर टीचर ने की जमकर कुटाई.....







टीचर- एक सवाल का जवाब दो

गोलू- जी मैम

टीचर- अगर तुम्हारा Best Friend और Girlfriend

दोनों डूब रहे हों तो तुम किसे बचाओगे?

गोलू- डूब जाने दो, दोनों को

आखिर वह दोनों एक साथ कर क्या रहे थे....... टीचर- चलो खड़े होकर x की वैल्यू बताओ?

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5 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला