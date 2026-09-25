जोक्स: मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, पत्नी की बात सुनकर पति ने पकड़ा सिर

1 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik







Link Copied



फनी जोक्स: बीते वर्षों में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।







पत्नी- मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता

पति- क्यों जान

पत्नी- क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे सारा काम,

खुद करना पड़ता है

पति बेहोश.....







दारू पीकर पति देर रात घर पहुंचा,

तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर सामने खड़ी थी

पति- कितना काम करेगी तू?

ला ये झाड़ू मुझे दे दे, रात के दो बजे हैं, सोना नहीं क्या?

कुछ तो अपना ख्याल कर पगली

सुनते ही पत्नी की आंखों में आंसू आ गए.....

2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

जीजा- तुम्हारी बहन में हजारों कमियां हैं

साली- जी, इसी वजह से तो उसे कोई,

अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था.....

3 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 Hindi Jokes - फोटो : Freepik/Amar Ujala

एक लड़की की शादी हो रही थी....

शादी में दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड भी आ गया

दुल्हन का पिता- आप कौन?

एक्स बॉयफ्रेंड- जी मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गया था

अब फाइनल देखने आया हूं......







लड़की- जान हम शादी कब करेंगे

लड़का- जब मैं कमाने अच्छ़ा कमाने लगूंगा

लड़की- तुमने तो कहा था कि तुम्हारा,

करोड़ों का कारोबार है

लड़का- करोड़ो का नहीं, पकौड़ों का कहा था

लड़की बेहोश.....

विज्ञापन

5 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला