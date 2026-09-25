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जोक्स: मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, पत्नी की बात सुनकर पति ने पकड़ा सिर

Fri, 25 Sep 2026 09:27 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Fri, 25 Sep 2026 09:27 PM IST
सार

चुटकुले: जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। 

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Husband wife jokes in hindi social media viral jokes and meems pati patni whatsapp new jokes 2026
Funny jokes - फोटो : freepik

फनी जोक्स: बीते वर्षों में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।





पत्नी- मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता
पति- क्यों जान
पत्नी- क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे सारा काम,
खुद करना पड़ता है
पति बेहोश.....



दारू पीकर पति देर रात घर पहुंचा, 
तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर सामने खड़ी थी
पति- कितना काम करेगी तू? 
ला ये झाड़ू मुझे दे दे, रात के दो बजे हैं, सोना नहीं क्या? 
कुछ तो अपना ख्याल कर पगली
सुनते ही पत्नी की आंखों में आंसू आ गए.....
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फनी जोक्स - फोटो : freepik
जीजा- तुम्हारी बहन में हजारों कमियां हैं
साली- जी, इसी वजह से तो उसे कोई,
अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था..... 
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जीजा-साली जोक्स - फोटो : freepik
बॉस ने जोक सुनाया
पूरी टीम हंसने लगी, सिवाए पिंकी के
बॉस- तुम्हें मेरा जोक समझ में नहीं आया क्या?
पिंकी- सर, मेरा दूसरी कंपनी में सेलेक्शन हो गया है
बॉस की बोलती बंद हो गई......



हिंदी चुटकुले: बीमारी से परेशान होकर सुरेश ने डॉक्टर से कही ऐसी बात, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी


जोक्स: कोई अच्छी दवाई दे दीजिए बहुत सिरदर्द हो रहा है, डॉक्टर ने पप्पू से कही ऐसी बात पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट
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Hindi Jokes - फोटो : Freepik/Amar Ujala
एक लड़की की शादी हो रही थी....
शादी में दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड भी आ गया
दुल्हन का पिता- आप कौन?
एक्स बॉयफ्रेंड- जी मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गया था
अब फाइनल देखने आया हूं......



लड़की- जान हम शादी कब करेंगे
लड़का- जब मैं कमाने अच्छ़ा कमाने लगूंगा
लड़की- तुमने तो कहा था कि तुम्हारा,
करोड़ों का कारोबार है
लड़का- करोड़ो का नहीं, पकौड़ों का कहा था
लड़की बेहोश.....
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जोक्स - फोटो : अमर उजाला
एक बुजुर्ग व्यक्ति बच्चे से बोला- कैसे हो बेटा?
बच्चा- ठीक हूं
बुजुर्ग व्यक्ति- पढ़ाई कैसी चल रही है?
बच्चा- बिलकुल आपकी जिंदगी की तरह
बुजुर्ग व्यक्ति- मतलब
बच्चा- भगवान भरोसे.......



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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