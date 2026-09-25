चुटकुले: देवर ने शादी को लेकर भाभी से कही ऐसी बात, पढ़कर पेट पकड़कर हंसने लगेंगे आप

1 of 5 देवर-भाभी जोक्स - फोटो : freepik







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जोक्स का खजाना: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। इन चुटकुलों को पढ़कर आप भी अपने परिजनों और दोस्तों को हंसा सकते हैं।





भाभी- एक बात कहूं शादी को लेकर

देवर- हां

भाभी- जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने,

अपना जीवन बिगाड़ लिया

देवर- जिसने सोच समझ कर की उसने,

कौन सा तीर मार लिया......

2 of 5 गप्पू-पप्पू फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

पप्पू (गप्पू से)- यार जिसकी बीवी का नाम खुशी हो,

उसका तो खुशियों से विश्वास ही उठ गया होगा.....







पप्पू- अच्छा एक सवाल का जवाब दो

गप्पू- हां पूछो

पप्पू- स्त्री हार कब स्वीकार करती है?

गप्पू- स्त्री हार तभी स्वीकार करती है,

जब हार सोने का हो

पप्पू बेहोश.......

3 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

खाने में बैंगन की सब्जी देखकर जीजा अपनी साली से बोला-

फिर बैंगन बना दिया, तुम्हें मालूम नहीं ज्यादा

बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है

साली- ये बात आपको पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी

साली की बात सुनकर जीजा के होश उड़ गए.....







साली- एक सवाल पूछूं?

जीजा- हां पूछो

साली- खुशनसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं?

जीजा- अनमैरिड......

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5 of 5 पति-पत्नी के वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik