वायरल जोक्स: तेरे घर में सब तेरी शादी को कैसे मान गए? पिंकी की बात सुनकर रिंकी के उड़ गए होश

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik







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मजेदार फनी जोक्स: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए।

रिंकी- तेरे घर में सब तेरी शादी को कैसे मान गए?

पिंकी- कुछ नहीं बस उनके एक सवाल का जवाब दिया

और वो मान गए

रिंकी- क्या पूछा था उन्होंने?

पिंकी- लड़का क्या कर रहा है

रिंकी- फिर

पिंकी- मैंने कहा, पेट के अंदर लात मार रहा है....







पिंकी- यार मेरे पापा ने कहा है कि,

अगर इस बार मैं परीक्षा में फेल हुई तो

मेरी शादी कर देंगे

रिंकी- तो तुमने कितनी तैयारी की है?

पिंकी- बस रिसेप्शन का ड्रेस लेना बाकी है.....

2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala

महिला (डॉक्टर से)- इनकी बीमारी ठीक करो

ये रात में जोर-जोर से मेरा नाम पुकारते हैं

डॉक्टर- आप तो बहुत लक्की हो

महिला- नहीं, कल इनकी पत्नी मायके से वापस आ रही है.....

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik

पप्पू- मां ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं?

मां- बेटा इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा,

किसी को तू

पप्पू (मन ही मन सोचता हुआ) बोला-

कसम से आज पहली बार

देवता वाली फीलिंग आ रही है.....



गुरु जी- बस इरादे बुलंद होने चाहिये,

पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है

लड़का- मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूं

गुरु जी- कैसे?

लड़का- हैंडपंप से...

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik