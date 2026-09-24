मजेदार चुटकुले: सास-बहू की मजेदार नोकझोंक पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी, आप भी लगाएंगे ठहाका

1 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik







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फनी हिंदी जोक्स: चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने-मुस्कुराने से मन प्रसन्न रहता है और आप तरोताजा भी महसूस करते हैं। हंसने से हम अपने सभी दुख दर्द भूल जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। खुश रहना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। हंसने के एक नहीं कई फायदे होते हैं। इससे हम मानसिक तनाव और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं।









सास-बहू बाजार जा रही थीं

तभी एक अंधा वहां से निकलते हुए बोला-

ऐ हुस्न की मल्लिका, अंधे को 5 रुपए दे दे

सास ने बहू की तरफ देखा और बोली-

दे दो बहू, ये वाकई अंधा है.......





सास (बहू से)- ये रस्सी अपनी जीभ से काट दो

बहू- रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है?

सास- तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है......

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बहू- मांजी, कल जो भिखारी आया था,

वो बहुत गधा था

सास- क्यूं....क्या हुआ?

बहू- कल मैंने उसे खाना दिया था

और आज वो मुझे एक किताब देकर गया है

सास- कौन-सी किताब?

बहू- खाना पकाना सीखें.....

3 of 5 सास बहू जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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4 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

बहू- क्या हुआ सासू मां?

सास- सिर में बहुत दर्द हो रहा है

बहू- सिरदर्द होने पर कुछ देर अपनी,

बेटी से बात किया करो मांजी

सास- ऐसा क्यों?

बहू- आपने सुना तो होगा मांजी,

जहर ही जहर को मारता है

सास बेहोश.......







सास- तुम्हारी मां ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया?

बहू- नहीं मांजी ऐसा नहीं है

उन्होंने मुझे आपको और आपके बेटे को

कैसे संभालना है, यह सिखाया है?

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik