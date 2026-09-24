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मजेदार चुटकुले: सास-बहू की मजेदार नोकझोंक पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी, आप भी लगाएंगे ठहाका

Thu, 24 Sep 2026 04:30 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Thu, 24 Sep 2026 04:30 PM IST
सार

जोक्स इन हिंदी: बड़े-बड़े डॉक्टर और एक्सपर्ट्स भी इंसान को थोड़ी देर हंसने का सुझाव देते हैं कि हर इंसान को थोड़ी देर रोज जरूर हंसना चाहिए। ऐसे में हम आपके लिए कुछ धमाकेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आपका मन खुश हो जाएगा। 

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

फनी हिंदी जोक्स: चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने-मुस्कुराने से मन प्रसन्न रहता है और आप तरोताजा भी महसूस करते हैं। हंसने से हम अपने सभी दुख दर्द भूल जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। खुश रहना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। हंसने के एक नहीं कई फायदे होते हैं। इससे हम मानसिक तनाव और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। 






सास-बहू बाजार जा रही थीं
तभी एक अंधा वहां से निकलते हुए बोला-
ऐ हुस्न की मल्लिका, अंधे को 5 रुपए दे दे
सास ने बहू की तरफ देखा और बोली-
दे दो बहू, ये वाकई अंधा है.......

 


सास (बहू से)- ये रस्सी अपनी जीभ से काट दो
बहू- रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है? 
सास- तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है...... 
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik
बहू- मांजी, कल जो भिखारी आया था, 
वो बहुत गधा था
सास- क्यूं....क्या हुआ?
बहू- कल मैंने उसे खाना दिया था
और आज वो मुझे एक किताब देकर गया है
सास- कौन-सी किताब?
बहू- खाना पकाना सीखें.....
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सास बहू जोक्स - फोटो : अमर उजाला
सास (बहू से)- तुम्हें खाना बनाना नहीं आता?
बहू- नहीं मम्मी जी
सास- तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया?
बहू- सरप्राइज......



जोक्स: कोई अच्छी दवाई दे दीजिए बहुत सिरदर्द हो रहा है, डॉक्टर ने पप्पू से कही ऐसी बात पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट


फनी चुटकुले: कुछ खाने को दे दे बेटा, भिखारी का जवाब सुनकर गोलू के उड़ गए होश 
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हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
बहू- क्या हुआ सासू मां?
सास- सिर में बहुत दर्द हो रहा है
बहू- सिरदर्द होने पर कुछ देर अपनी,
बेटी से बात किया करो मांजी
सास- ऐसा क्यों?
बहू- आपने सुना तो होगा मांजी,
जहर ही जहर को मारता है
सास बेहोश.......



सास- तुम्हारी मां ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया?
बहू- नहीं मांजी ऐसा नहीं है
उन्होंने मुझे आपको और आपके बेटे को
कैसे संभालना है, यह सिखाया है? 
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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik
बहू- आपको मुझमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है?
सास- तुम्हारे मायके जाने की तैयारी......



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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