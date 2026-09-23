फनी जोक्स: जीजा की बात सुनकर साली साहिबा हो गईं बेहोश, पढ़िए हंसाने वाले जोक्स

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik







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फनी जोक्स: आज कल की भागभागम भरी जिंदगी में मानसिक तनाव से बचना एक चुनौती है। अगर हमें मानसिक तनाव से बचना है, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



जलन की शिकायत लेकर एक खूबसूरत लड़की देहाती डॉक्टर के पास जाकर बोली...

लड़की- मेरे चेहरे में जलन हो रही है।

डॉक्टर- आपके चेहरे का हमें एक्स रे करना पड़ेगा।

लड़की- एक्स रे में क्या होता है?

डॉक्टर- चेहरे की फोटो खींची जाती है...

लड़की- 5 मिनट रुको, मैं मेकअप कर लूं।

डॉक्टर बेहोश!!!



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

साली- जीजा जी आप क्या करते हैं?

जीजा- मैं तो पायलट हूं।

साली- अच्छा जीजा जी, कौन सी एयरलाइन्स में पायलट है आप?

जीजा- अरे मैं वो घर की शादियों में ड्रोन उड़ाता हूं।

इसे सुनकर साली जी अभी तक बेहोश है



3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

एक ऑटो वाले की शादी हो रही थी

जब उसकी दुल्हन फेरों के वक्त उसके पास बैठी तो वह बोला,

थोड़ा पास होकर बैठो, अभी एक और बैठ सकती है

फिर क्या था मण्डप में दे चप्पल, दे चप्पल......



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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पप्पू- यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे पर

अपनी बहन की नयी हीरे की अंगूठी चुरा के दे दी,

गप्पू (थप्पड़ मार के)- अबे तेरी बहन ही मेरी गर्लफ्रेंड है,

मैंने ही उसको वो महंगी अंगूठी दी थी,

पप्पू (थप्पड़ मार के)- तो साले मरता क्यों है, तेरे ही घर में ही तो वापस की है,

तेरी बहन को।



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5 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik