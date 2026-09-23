चुटकुले: पिता- बेटी पहले पापा कहती थी अब क्यों डैड कहती हो? जवाब सुनकर बाप हो गया बेहोश

चुटकुले: सेहतमंद रहने के लिए हर इंसान को तनाव से बचना चाहिए। तनाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय हंसी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो तनाव आपके आसपास भी नहीं भटकता है। हंसी आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
ब्वायफ्रेंड- भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाने के साथ इतना मूर्ख क्यों बनाया?
गर्लफ्रेंड- हम दोनों को मिलाने के लिए
ब्वायफ्रेंड- वो कैसे?
गर्लफ्रेंड- मैं सुंदर हूं इसलिए तुम मेरी तरफ आकर्षित हुए
और मैं मूर्ख हूं इसलिए तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई।
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वायरल चुटकुले
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पिता- बेटी तुम पहले मुझे पापा कहती थी... और अब डैड कहती हो ऐसा क्यों...
बेटी- ओह डैड, आप भी न... पापा कहने से लिपस्टिक खराब हो जाती है...
पिता बेहोश।
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वायरल चुटकुले
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टीटू ऑफिस में लेट पहुंचा,
बॉस- कहां थे अब तक?
टीटू- जी वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था,
बॉस- शटअप, कल से ऑफिस टाइम से आना नहीं तो खैर नहीं,
टीटू- ठीक है तो अपनी बेटी को खुद ही कॉलेज छोड़ देना।
बॉस बेहोश!
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वायरल फनी जोक्स
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मरीज- मुझे अपनी आंखों के सामने धब्बे से दिखाई देते हैं।
डॉक्टर- क्या नये चश्मे से कोई फायदा नहीं हुआ?
मरीज- हां हुआ है न, अब वो धब्बे ज्यादा साफ दिखाई देते हैं।
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Funny jokes
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पप्पू- तांत्रिक बाबा, किसी सुंदर लड़की का हाथ पाने के लिए क्या करूं।
तांत्रिक- किसी मॉल के बाहर मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दे।
पप्पू- बेहोश
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)