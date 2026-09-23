चुटकुले: पिता- बेटी पहले पापा कहती थी अब क्यों डैड कहती हो? जवाब सुनकर बाप हो गया बेहोश

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : amar ujala







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चुटकुले: सेहतमंद रहने के लिए हर इंसान को तनाव से बचना चाहिए। तनाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय हंसी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो तनाव आपके आसपास भी नहीं भटकता है। हंसी आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



ब्वायफ्रेंड- भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाने के साथ इतना मूर्ख क्यों बनाया?

गर्लफ्रेंड- हम दोनों को मिलाने के लिए

ब्वायफ्रेंड- वो कैसे?

गर्लफ्रेंड- मैं सुंदर हूं इसलिए तुम मेरी तरफ आकर्षित हुए

और मैं मूर्ख हूं इसलिए तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई।





2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पिता- बेटी तुम पहले मुझे पापा कहती थी... और अब डैड कहती हो ऐसा क्यों...

बेटी- ओह डैड, आप भी न... पापा कहने से लिपस्टिक खराब हो जाती है...

पिता बेहोश।





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik