जोक्स: कोई अच्छी दवाई दे दीजिए बहुत सिरदर्द हो रहा है, डॉक्टर ने पप्पू से कही ऐसी बात पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







Link Copied



डॉक्टर मरीज जोक्स: हंसने से इंसान का मन प्रसन्न रहता है और उदासी दूर रहती है। इसके साथ ही हमारे आसपास का मौहाल खुशनुमा बना रहता है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो घर में भी खुशी का माहौल बना रहता है। चुटकुले (Chutkule) हंसने में हमारी काफी मदद करते हैं। इन चुटकुलों को पढ़कर आप भी अपने परिजनों और दोस्तों को भी हंसा सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए कुछ चटपटे चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर....







पप्पू- कोई अच्छी दवाई दे दीजिए बहुत सिरदर्द हो रहा है

डॉक्टर- इस समय आपको आराम की सबसे ज्यादा जरुरत है

मैं नींद की गोलियां दे रहा हूं,

इन्हें रात को अपनी बीवी को खिला के सोना.....







पप्पू- आपसे एक सवाल पूछूं?

डॉक्टर- हां

पप्पू- कितने प्रकार के डॉक्टर होते हैं?

डॉक्टर- एक होते हैं, झोला छाप डॉक्टर

फिर आते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर

फिर आते हैं, अपनी बाबू की

फूंक मारके चोट ठीक करने वाले......

2 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik

आदमियों की आत्माएं मरने के बाद आपस में बात कर रही थी पहली आत्मा दूसरी से- आत्महत्या दो तरह की होती है

पहली तेज और आसान- गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ दूसरी धीमी और दर्दनाक- गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो....

3 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पत्नी- सुनो जी, आपने कामवाली बाई को

I love You बोल दिया क्या?

पति- नहीं तो, क्यों क्या हुआ?

पत्नी- कल तक मुझे मेम साहब बुलाती थी,

आज दीदी बुला रही है.....







पत्नी- मैं तुमसे नाराज हूं, बात भी नहीं करूंगी

पति- अच्छा

पत्नी- तुम जानना नहीं चाहोगे कि,

मैं बात क्यों नहीं करना चाहती?

पति- नहीं जानेमन

फिर क्या था पति की हो गई जोरदार कुटाई......

विज्ञापन

5 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik