जोक्स: कोई अच्छी दवाई दे दीजिए बहुत सिरदर्द हो रहा है, डॉक्टर ने पप्पू से कही ऐसी बात पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

डॉक्टर मरीज जोक्स: हंसने से इंसान का मन प्रसन्न रहता है और उदासी दूर रहती है। इसके साथ ही हमारे आसपास का मौहाल खुशनुमा बना रहता है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो घर में भी खुशी का माहौल बना रहता है। चुटकुले (Chutkule) हंसने में हमारी काफी मदद करते हैं। इन चुटकुलों को पढ़कर आप भी अपने परिजनों और दोस्तों को भी हंसा सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए कुछ चटपटे चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर....
पप्पू- कोई अच्छी दवाई दे दीजिए बहुत सिरदर्द हो रहा है
डॉक्टर- इस समय आपको आराम की सबसे ज्यादा जरुरत है
मैं नींद की गोलियां दे रहा हूं,
इन्हें रात को अपनी बीवी को खिला के सोना.....
पप्पू- आपसे एक सवाल पूछूं?
डॉक्टर- हां
पप्पू- कितने प्रकार के डॉक्टर होते हैं?
डॉक्टर- एक होते हैं, झोला छाप डॉक्टर
फिर आते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर
फिर आते हैं, अपनी बाबू की
फूंक मारके चोट ठीक करने वाले......
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जोक्स इन हिंदी
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आदमियों की आत्माएं मरने के बाद आपस में बात कर रही थी
पहली आत्मा दूसरी से- आत्महत्या दो तरह की होती है
पहली तेज और आसान- गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ
दूसरी धीमी और दर्दनाक- गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो....
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फनी जोक्स
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वायरल फनी जोक्स
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पत्नी- सुनो जी, आपने कामवाली बाई को
I love You बोल दिया क्या?
पति- नहीं तो, क्यों क्या हुआ?
पत्नी- कल तक मुझे मेम साहब बुलाती थी,
आज दीदी बुला रही है.....
पत्नी- मैं तुमसे नाराज हूं, बात भी नहीं करूंगी
पति- अच्छा
पत्नी- तुम जानना नहीं चाहोगे कि,
मैं बात क्यों नहीं करना चाहती?
पति- नहीं जानेमन
फिर क्या था पति की हो गई जोरदार कुटाई......
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फनी जोक्स
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गर्लफ्रेंड- मुझे कुछ कहना है
बॉयफ्रेंड- हां कहो न
गर्लफ्रेंड- समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं?
बॉयफ्रेंड- कहो न प्लीज
गर्लफ्रेंड- मैं मां बनने वाली हूं
बॉयफ्रेंड- कह दो ये झूठ है,
हमारा प्यार तो गंगाजल की तरह पवित्र है
गर्लफ्रेंड- बकवास मत कर गधे,
मेरी पूरी बात तो सुन
मैं तुम्हारी मां बनने वाली हूं,
तुम्हारे पापा ने प्रपोज किया है मुझे
बॉयफ्रेंड के होश उड़ गए......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)