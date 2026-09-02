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जोक्स हिंदी: साली से जीजा- तुम्हारी दीदी से शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

Wed, 02 Sep 2026 08:52 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 02 Sep 2026 08:52 PM IST
सार

जोक्स हिंदी: आज कल की भागमभाग जिंदगी में लोग अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे में लोग खुद का ख्याल भी नहीं रख पाते हैं, जबकि सेहतमंद रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। 

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जीजा साली जोक्स - फोटो : AI
जोक्स हिंदी: हंसने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हंसने के लिए किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप कभी भी समय निकालकर हंस सकते हैं। इसके अलावा कॉमेडी फिल्में, टीवी शो या चुटकुले पढ़कर भी हंस सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गर्लफ्रेंड-ब्वॉयफ्रेंड के कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं। जो आपको हंसा- हंसाकर लोटपोट कर देंगे।


एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है।
लड़की- तुम्हारी योग्यता क्या है? हिंदी में बताओं
लड़का- नेत्र चाय नेत्र
लड़की- अब ये कौन-सा कोर्स है?
लड़का- आई टी आई…
लड़की बेहोश है

 
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जीजा-साली जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जीजा- तुम्हारी दीदी से शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है।
साली- कौन सा फायदा?
जीजा- मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई।
 

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पंडित- ग्रह दशा खराब है, रोज सुबह कुत्ते को रोटी और दूध देना।
लड़का, अपने दोस्त से: सुन बे, कल से तेरा सुबह 
का नाश्ता मेरी तरफ से, याद से आ जाना…


जोक्स: न्यूरोलॉजिस्ट को लेकर बुजुर्ग पेशेंट ने डॉक्टर को दिया ऐसा मजेदार जवाब, पेट पकड़ कर हंसेंगे आप

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर- तुमने आने में देर कर दी।
पप्पू- क्या हुआ डॉक्टर साहब, कितना वक्त बचा है मेरे पास?
डॉक्टर- मर नहीं रहे हो, 6 बजे का अपॉइंटमेंट था 7 बजे आए हो।


चुटकुले: बड़े रोमांटिक अंदाज़ में पति ने अपनी नई-नवेली पत्नी से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बेटा (फोन पर)- मां आज हम दो से तीन हो गए।
मां- वह बेटा, बधाई हो... लड़का हुआ है
या लड़की?
बेटा- नहीं मां, आपकी बहू ने दूसरी शादी कर ली।

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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