जोक्स हिंदी: साली से जीजा- तुम्हारी दीदी से शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 जीजा साली जोक्स - फोटो : AI

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



जोक्स हिंदी: हंसने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हंसने के लिए किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप कभी भी समय निकालकर हंस सकते हैं। इसके अलावा कॉमेडी फिल्में, टीवी शो या चुटकुले पढ़कर भी हंस सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गर्लफ्रेंड-ब्वॉयफ्रेंड के कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं। जो आपको हंसा- हंसाकर लोटपोट कर देंगे।



एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है।

लड़की- तुम्हारी योग्यता क्या है? हिंदी में बताओं

लड़का- नेत्र चाय नेत्र

लड़की- अब ये कौन-सा कोर्स है?

लड़का- आई टी आई…

लड़की बेहोश है



हंसने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हंसने के लिए किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप कभी भी समय निकालकर हंस सकते हैं। इसके अलावा कॉमेडी फिल्में, टीवी शो या चुटकुले पढ़कर भी हंस सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गर्लफ्रेंड-ब्वॉयफ्रेंड के कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं। जो आपको हंसा- हंसाकर लोटपोट कर देंगे।

2 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जीजा- तुम्हारी दीदी से शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है।

साली- कौन सा फायदा?

जीजा- मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई।



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन

5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik