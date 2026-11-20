जोक्स: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।
लड़का- तुमसे कुछ कहना था, कहूं..?
लड़की- हां बोलो...
लड़का- मैं तुमसे प्यार करता हूं...
लड़की- करो... करो... मैं भी किसी से करती हूं,
सब किसी न किसी से करते हैं...!!!
लड़का बेहोश...
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वायरल चुटकुले
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गर्लफ्रेंड- मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए।
ब्वॉयफ्रेंड- चल पगली....कुछ भी हो....
मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा....
मम्मी से बोलना मुझे भूल जाएं.....
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वायरल चुटकुले
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गर्लफ्रेंड- सुनो न, मेरी स्किन बहुत ऑयली हो गई है, बताओ ना क्या करूं?
बॉयफ्रेंड- नींबू की शक्ति वाला विम बार ले लो, सारी चिकनाई हटा देगा।
फिर बॉयफ्रेंड की हुई धुनाई
जोक्स हिंदी: टीचर- बस के ड्राइवर और कंडक्टर में क्या फर्क है? छात्र का जवाब सुनकर उड़े होश
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मजेदार फनी जोक्स
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गर्लफ्रेंड- क्या तुम मेरे लिए शेर को मार कर ला सकते हो?
बॉयफ्रेंड- नहीं, कुछ और बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं।
गर्लफ्रेंड- क्या मैं तुम्हारा व्हाट्सऐप चेक कर सकती हूं?
बॉयफ्रेंड- कहां है वो शेर?
फनी जोक्स: गप्पू- क्यों टेंशन में हो? पप्पू का जवाब पढ़कर घर में गूजेंगे ठहाके
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मजेदार फनी जोक्स
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गर्लफ्रेंड- बाबू, मैं अपना पर्स घर भूल आई, मुझे 500 रुपये चाहिए।
बॉयफ्रेंड जेब से 5 रुपये निकालकर ले पगली, ऑटो में बैठ और पर्स ले आ
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)