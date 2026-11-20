1 of 5 फनी चुटकुले - फोटो : freepik







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जोक्स: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



लड़का- तुमसे कुछ कहना था, कहूं..?

लड़की- हां बोलो...

लड़का- मैं तुमसे प्यार करता हूं...

लड़की- करो... करो... मैं भी किसी से करती हूं,

सब किसी न किसी से करते हैं...!!!

लड़का बेहोश...



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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

गर्लफ्रेंड- मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए।

ब्वॉयफ्रेंड- चल पगली....कुछ भी हो....

मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा....

मम्मी से बोलना मुझे भूल जाएं.....







3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik