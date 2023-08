Jokes in Hindi: मिंटू ने लड़की से कहा- आई लव यू, अब तुम मुझे बोलो, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

Jokes in Hindi - फोटो : iStock

Jokes in Hindi: हंसने से मन की उदासी दूर रहती है और आपके आसपास का माहौल खुशनुमा रहता है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत हंसी के साथ करते हैं, तो पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं। हंसी एक ऐसी दवा है, जो इंसान को कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। इन जोक्स (Jokes in Hindi) पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं हंसने के सफर पर...



पहला कैदी - तुम्हें पुलिस ने क्यों पकड़ा?

दूसरा कैदी - बैंक लूटने के बाद वहीं बैठकर पैसे गिनने लगा तो पुलिस ने पकड़ लिया।

पहला कैदी - वहीं पर पैसे गिनने की क्या जरूरत थी?

दूसरा कैदी - वहां पर लिखा था कि काउंटर छोड़ने से पहले पैसे गिन लें, बाद में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।