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जीजा जी ने दिया ऐसा जवाब कि साली की बोलती हो गई बंद, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: दीक्षा पाठक
Updated Sat, 29 Aug 2026 05:06 PM IST
सार
Hindi Jokes: कभी साली जीजा से महंगे गिफ्ट की डिमांड कर देती है, तो कभी जीजा अपनी साली की शरारतों का मजेदार हिसाब मांगने लगता है। कई बार बहन भी इन दोनों की नोकझोंक देखकर मुस्कुराती रह जाती है।
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जोक्स का खजाना
- फोटो : Adobe Stock
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जीजा-साली का रिश्ता भारतीय परिवारों में अक्सर हल्के-फुल्के मजाक, हंसी और प्यारी नोकझोंक के लिए जाना जाता है। शादी के बाद जहां जीजा नए परिवार का हिस्सा बनता है, वहीं साली के साथ उसकी बातचीत में अक्सर दोस्ती और मजाकिया अंदाज देखने को मिलता है। कभी साली जीजा की टांग खींचती है तो कभी जीजा भी मजेदार जवाब देकर माहौल को हंसी से भर देता है। यही वजह है कि इस रिश्ते पर बने साफ-सुथरे और सेंसिबल जोक्स लोगों को खूब पसंद आते हैं।
हालांकि, मजाक की असली खूबसूरती तभी होती है, जब उसमें सम्मान और मर्यादा बनी रहे। जीजा-साली के रिश्ते में भी हंसी-मजाक का मतलब किसी को असहज करना नहीं, बल्कि परिवार के बीच खुशनुमा माहौल बनाना है। शादी-ब्याह हो, कोई पारिवारिक फंक्शन हो या फिर घर में सामान्य बातचीत, इस रिश्ते की नोकझोंक कई बार सबको हंसने का मौका दे देती है। कभी साली जीजा से महंगे गिफ्ट की डिमांड कर देती है, तो कभी जीजा अपनी साली की शरारतों का मजेदार हिसाब मांगने लगता है। कई बार बहन भी इन दोनों की नोकझोंक देखकर मुस्कुराती रह जाती है। तो अगर आप भी परिवार के साथ कुछ हल्के-फुल्के पल बिताना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए 10 सेंसिबल जीजा-साली जोक्स जरूर पढ़िए।
साली: जीजा जी, मेरी बहन को इतना कैसे झेल लेते हो?
जीजा: बेटा, शादी के बाद आदमी बहुत कुछ सीख जाता है!
साली: जीजा जी, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए?
जीजा: मुस्कान।
साली: ये तो फ्री में भी मिल जाती है!
जीजा: इसलिए तो बजट में हूं!
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
साली: जीजा जी, आप मेरी बहन से डरते हैं?
जीजा: डरता नहीं हूं...
साली: फिर?
जीजा: समझदार हूं!
जीजा: तुम्हारी दीदी घर में बहुत बोलती हैं।
साली: और आप?
जीजा: मैं सिर्फ जरूरी समय पर 'हां' बोलता हूं!
साली: जीजा जी, शादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या आया?
जीजा: पहले अलार्म से उठता था, अब तुम्हारी दीदी की आवाज से!
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
साली: जीजा जी, मेरी बहन आपको रोज डांटती है?
जीजा: नहीं, कभी-कभी प्यार से समझाती भी हैं... वही ज्यादा खतरनाक होता है!
साली: आप मेरी बहन को इतना खुश कैसे रखते हो?
जीजा: मैं बहस शुरू होने से पहले ही हार मान लेता हूं!
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : freepik
साली: जीजा जी, आपको घर में सबसे ज्यादा कौन डराता है?
जीजा: तुम्हारी दीदी।
साली: और दूसरे नंबर पर?
जीजा: तुम्हारी दीदी का मूड!
साली: जीजा जी, आप इतने शांत क्यों रहते हो?
जीजा: शादी के बाद अनुभव ने सिखाया है कि चुप रहना भी एक कला है!
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मजेदार चुटकुले
- फोटो : freepik
साली: जीजा जी, मेरी बहन से शादी करके कैसा लग रहा है?
जीजा: बहुत अच्छा!
साली: सच में?
जीजा: हां, कैमरा ऑन है ना...!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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