जीजा जी ने दिया ऐसा जवाब कि साली की बोलती हो गई बंद, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

जीजा-साली का रिश्ता भारतीय परिवारों में अक्सर हल्के-फुल्के मजाक, हंसी और प्यारी नोकझोंक के लिए जाना जाता है। शादी के बाद जहां जीजा नए परिवार का हिस्सा बनता है, वहीं साली के साथ उसकी बातचीत में अक्सर दोस्ती और मजाकिया अंदाज देखने को मिलता है। कभी साली जीजा की टांग खींचती है तो कभी जीजा भी मजेदार जवाब देकर माहौल को हंसी से भर देता है। यही वजह है कि इस रिश्ते पर बने साफ-सुथरे और सेंसिबल जोक्स लोगों को खूब पसंद आते हैं।





हालांकि, मजाक की असली खूबसूरती तभी होती है, जब उसमें सम्मान और मर्यादा बनी रहे। जीजा-साली के रिश्ते में भी हंसी-मजाक का मतलब किसी को असहज करना नहीं, बल्कि परिवार के बीच खुशनुमा माहौल बनाना है। शादी-ब्याह हो, कोई पारिवारिक फंक्शन हो या फिर घर में सामान्य बातचीत, इस रिश्ते की नोकझोंक कई बार सबको हंसने का मौका दे देती है। कभी साली जीजा से महंगे गिफ्ट की डिमांड कर देती है, तो कभी जीजा अपनी साली की शरारतों का मजेदार हिसाब मांगने लगता है। कई बार बहन भी इन दोनों की नोकझोंक देखकर मुस्कुराती रह जाती है। तो अगर आप भी परिवार के साथ कुछ हल्के-फुल्के पल बिताना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए 10 सेंसिबल जीजा-साली जोक्स जरूर पढ़िए।



साली: जीजा जी, मेरी बहन को इतना कैसे झेल लेते हो?

जीजा: बेटा, शादी के बाद आदमी बहुत कुछ सीख जाता है!



साली: जीजा जी, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए?

जीजा: मुस्कान।

साली: ये तो फ्री में भी मिल जाती है!

जीजा: इसलिए तो बजट में हूं!