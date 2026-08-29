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देवर ने की होशियारी, भाभी ने ऐसा घुमाया जवाब कि बोलती हुई बंद, पढ़े मजेदार जोक्स

Sat, 29 Aug 2026 02:44 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 29 Aug 2026 02:44 PM IST
सार

Viral Jokes: देवर को अक्सर भाभी से डांट भी मिलती है और जरूरत पड़ने पर वही भाभी उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर भी बन जाती हैं। ऐसे में हल्के-फुल्के और सेंसिबल जोक्स इस रिश्ते की मस्ती को और बढ़ा देते हैं।

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Devar-Bhabhi Jokes Comedy Funny Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

देवर-भाभी का रिश्ता भारतीय परिवारों में अक्सर हंसी-मजाक और नोकझोंक से भरा होता है। एक तरफ भाभी घर में बड़े भाई की पत्नी होने के नाते जिम्मेदारियों को संभालती हैं, तो दूसरी तरफ देवर उनके साथ हल्के-फुल्के मजाक का माहौल बनाए रखता है। यही वजह है कि इस रिश्ते से जुड़े जोक्स लोगों को खूब पसंद आते हैं। हालांकि मजाक ऐसा होना चाहिए, जिसमें किसी की भावनाएं आहत न हों और परिवार की मर्यादा भी बनी रहे।



घर में जब देवर और भाभी की नोकझोंक शुरू होती है तो बाकी लोगों का मनोरंजन अपने आप हो जाता है। कभी भाभी देवर को काम करने की सलाह देती हैं, तो कभी देवर भाभी की शिकायत भाई से करने की धमकी देता है। कभी खाने को लेकर बहस होती है तो कभी मोबाइल और खर्चों को लेकर मजेदार तकरार देखने को मिलती है। इस रिश्ते की सबसे खास बात यही है कि इसमें अपनापन भी होता है और दोस्ती वाला अंदाज भी। देवर को अक्सर भाभी से डांट भी मिलती है और जरूरत पड़ने पर वही भाभी उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर भी बन जाती हैं। ऐसे में हल्के-फुल्के और सेंसिबल जोक्स इस रिश्ते की मस्ती को और बढ़ा देते हैं। तो अगर आप भी देवर-भाभी की प्यारी नोकझोंक और मजेदार बातचीत पसंद करते हैं, तो ये जोक्स आपको जरूर मुस्कुराएंगे।

 भाभी: देवर जी, जरा बाजार से सब्जी ले आओ।
 देवर: भाभी, मैं कोई नौकर हूं क्या?
 भाभी: नहीं, इसलिए तो प्यार से भेज रही हूं... नौकर होता तो खुद चला जाता!
Devar-Bhabhi Jokes Comedy Funny Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

 देवर: भाभी, आज खाने में क्या है?
 भाभी: जो तुम्हें पसंद नहीं है।
 देवर: फिर तो भैया को बुला लीजिए, उन्हें सब पसंद है!

  भाभी: तुम्हारे भैया घर में मेरी बात बहुत मानते हैं।
   देवर: हां भाभी, बाहर ऑफिस में बॉस की और घर में आपकी!

  देवर: भाभी, मेरा फोन नहीं मिल रहा।
  भाभी: पहले अपना कमरा साफ करो, फोन भी मिल जाएगा और तुम्हारी पुरानी चीजें भी!

  भाभी: तुम दिनभर मोबाइल चलाते रहते हो।
   देवर: आप भी तो चलाती हैं!
   भाभी: मैं चलाती नहीं, घर की न्यूज अपडेट रखती हूं।

Devar-Bhabhi Jokes Comedy Funny Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
  भाभी: तुम दिनभर मोबाइल चलाते रहते हो।
   देवर: आप भी तो चलाती हैं!
   भाभी: मैं चलाती नहीं, घर की न्यूज अपडेट रखती हूं।

  देवर: भाभी, चाय अच्छी नहीं बनी।
  भाभी: तो अगली बार खुद बना लेना।
   देवर: नहीं भाभी, इतनी भी खराब नहीं थी!

 
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Devar-Bhabhi Jokes Comedy Funny Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

भाभी: देवर जी, शादी कब कर रहे हो?
 देवर: जब आपके जैसी समझदार लड़की मिल जाएगी।
 भाभी: फिर तो तलाश लंबी चलेगी!

 देवर: भाभी, भैया से मेरी शिकायत मत करना।
 भाभी: ठीक है, लेकिन बदले में काम करना पड़ेगा।
 देवर: भाभी, शिकायत ही कर दो... इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा!

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Devar-Bhabhi Jokes Comedy Funny Jokes That Will Make You Laugh Out Loud
वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

भाभी: घर का कोई काम भी कर लिया करो।
 देवर: मैं घर का छोटा बेटा हूं।
 भाभी: तभी तो छोटा-मोटा काम दे रही हूं!

 देवर: भाभी, आप मुझे इतना डांटती क्यों हैं?
 भाभी: क्योंकि तुम्हारे भैया को डांट नहीं सकती!
 देवर: अब समझ आया मैं टारगेट क्यों हूं!
 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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