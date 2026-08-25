हिंदी जोक्स: पढ़े-लिखे जीजा को मिली अनपढ़ साली, इन मजेदार चुटकुलों को पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

1 of 5 जीजा-साली के वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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वायरल फनी जोक्स: खुश और तनावमुक्त रहने से चेहरे पर निखार दिखने लगता है। इसके साथ ही आप तनाव से भी दूर रहते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए।





एक पढ़े लिखे आदमी की शादी गांव में हो जाती है

एक दिन लड़का अपनी ससुराल में खाना खा रहा होता है,

तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया

और वो खांसते-खांसते मर गया

साली रोते-रोते बोली- जीजा जी, पानी भी न मांग सके,

बेचारे वाटर-वाटर कहते हुए मर गए.......





साली- अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है,

पर जब मैं शीशा देखती हूं तो सोचती हूं

कि मैं कितनी सुंदर हूं

जीजा- यह अहंकार नहीं गलतफहमी है और

गलतफहमी होना तो भोलापन है...... खुश और तनावमुक्त रहने से चेहरे पर निखार दिखने लगता है। इसके साथ ही आप तनाव से भी दूर रहते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए।

2 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

दो दोस्त देर रात तक पढ़ते हुए

राजू- यार कितने बजे हैं?

सुरेश उठा और सामने वाले

गर्ल्स हॉस्टल में पत्थर दे मारा

उधर से लड़की बाहर आई और बोली-

कुत्तों अब तो सो जाओ,

रात के दो बज रहे हैं....

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

डॉक्टर- आपका और आपकी पत्नी का ब्लड ग्रुप एक ही है

पप्पू- जरूर होगा, 35 साल से मेरा खून जो पी रही है......





पप्पू- शादी में दूल्हे के बाराती क्यों जाते हैं?

गप्पू- क्योंकि बड़ों ने सिखाया है,

किसी के सुख में जाओ न जाओ

दुख में शामिल जरूर होना चाहिए.....

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5 of 5 पति-पत्नी के वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik