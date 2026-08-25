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हिंदी जोक्स: पढ़े-लिखे जीजा को मिली अनपढ़ साली, इन मजेदार चुटकुलों को पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Tue, 25 Aug 2026 04:54 PM IST
सार
जोक्स: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है।
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जीजा-साली के वायरल जोक्स
- फोटो : Adobe Stock
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वायरल फनी जोक्स: खुश और तनावमुक्त रहने से चेहरे पर निखार दिखने लगता है। इसके साथ ही आप तनाव से भी दूर रहते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए।
एक पढ़े लिखे आदमी की शादी गांव में हो जाती है
एक दिन लड़का अपनी ससुराल में खाना खा रहा होता है,
तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया
और वो खांसते-खांसते मर गया
साली रोते-रोते बोली- जीजा जी, पानी भी न मांग सके,
बेचारे वाटर-वाटर कहते हुए मर गए.......
साली- अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है,
पर जब मैं शीशा देखती हूं तो सोचती हूं
कि मैं कितनी सुंदर हूं
जीजा- यह अहंकार नहीं गलतफहमी है और
गलतफहमी होना तो भोलापन है......
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जोक्स इन हिंदी
- फोटो : Adobe Stock
दो दोस्त देर रात तक पढ़ते हुए
राजू- यार कितने बजे हैं?
सुरेश उठा और सामने वाले
गर्ल्स हॉस्टल में पत्थर दे मारा
उधर से लड़की बाहर आई और बोली-
कुत्तों अब तो सो जाओ,
रात के दो बज रहे हैं....
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
टीचर- आज तुमने देर से आने का क्या बहाना ढूंढा?
पप्पू- मैडम आज मैं इतना तेज दौड़कर आया कि,
बहाना सोचने का मौका ही नहीं मिला....
डॉक्टर- आपका और आपकी पत्नी का ब्लड ग्रुप एक ही है
पप्पू- जरूर होगा, 35 साल से मेरा खून जो पी रही है......
पप्पू- शादी में दूल्हे के बाराती क्यों जाते हैं?
गप्पू- क्योंकि बड़ों ने सिखाया है,
किसी के सुख में जाओ न जाओ
दुख में शामिल जरूर होना चाहिए.....
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पति-पत्नी के वायरल चुटकुले
- फोटो : Freepik
पत्नी- आपको याद है कि जब आप मुझे देखने आए थे,
तब मैंने किस रंग की साड़ी पहनी थी?
पति- नहीं
पत्नी- इसका मतलब की आप मुझे प्यार नहीं करते
पति- अरे ऐसी बात नहीं है
जब कोई पटरी पर लेटने जाता है,
तो वो ये थोड़ी देखता है की ट्रेन
शताब्दी है या राजधानी.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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