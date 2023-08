Funny Jokes: जोरदार झगड़े के बाद पत्नी चली गई मायके, पढ़िए मजेदार जोक्स

1 of 5

Latest Funny Jokes: आज के समय में खुद को स्वस्थ रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले तनाव से कई बार लोग अवसाद जैसी समस्या शिकार हो जाते हैं। अगर आप इन सभी परेशानियों से बचकर रहना चाहते हैं तो आपको दिन में थोड़ा समय अपने लिए निकालकर जरूर हंसना चाहिए। हंसी-मजाक करने से हमारा मूड फ्रेश रहता है और हमारे आसपास के लोग भी काफी खुश रहते हैं। हंसने-मुस्कुराने के लिए जोक्स और चुटकुलों से बढ़िया विकल्प शायद ही कुछ और है। यही वजह है कि हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लाते रहते हैं, जिसे पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



पति-पत्नी में जोरदार झगडा हुआ

पत्नी अपना घर छोडकर मायके चली गई

वो ईतने गुस्से में थी की पति के रास्ते से ही मैसेज किया कि

अब अपने फोन से मेरा नम्बर भी डलीट कर देना

पती ने रिप्लाई किया- Who Is This??