1 of 5 पति पत्नी के मजेदार जोक्स - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



देसी जोक्स: वर्तमान समय की भागमभाग वाली जिंदगी में लोगों को अक्सर बढ़ते काम के दबाव की वजह से तनाव रहता है। ऐसे माहौल में बहुत जरूरी है कि आप अपनी व्यस्त समय के बीच खुद के लिए जरूर कुछ समय निकालें। तनाव से दूर रहने के लिए आप हंस सकते हैं। आपको हंसाने के लिए हम कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं।



एक बार फोन की घंटी सुन कर जब बंटी ने फोन उठाया तो

दूसरी तरफ से आवाज आई...

हेलो, फ्रिज चल रहा है?

बंटी- हां चल रहा है, आप कौन...?

फोन करके वाला (कॉलर) - तो फिर पकड़ लो, वरना भाग जाएगा।

कॉलर ने थोड़ी देर बाद दोबारा फोन किया - हेलो, फ्रिज है...?

बंटी (गुस्से से) बोला- नहीं है।

फोन करने वाला (कॉलर) - कहा था पकड़ लो, वरना भाग जाएगा...!



Trending Videos

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पत्नी- मैंने जन्मदिन पर गिफ्ट में गहने मांगे और तुमने दिया खाली डिब्बा कितनी शर्म आई मुझे फ्रेंड्स के आगे

रामू- शर्म ही तो औरतों का गहना है पगली...





3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

विज्ञापन

5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik