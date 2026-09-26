फनी जोक्स: डॉक्टर- तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे? मरीज का जवाब सुनकर लगा सदमा

1 of 5 डॉक्टर-मरीज वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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फनी जोक्स: आजकल की व्यस्त जिंदगी में लोगों को हंसी-मजाक के लिए भी समय नहीं मिल पाता है। काम की भागदौड़ और हर दिन के तनाव के बीच एक छोटी सी मुस्कान भी मन को शांति देती है। अगर आप भी कुछ पल के लिए तनाव को भूलकर हंसना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और आप जरूर हंसेंगे।



एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है।

लड़की- तुम्हारी योग्यता क्या है? हिंदी में बताओं

लड़का- नेत्र चाय नेत्र

लड़की- अब ये कौन-सा कोर्स है?

लड़का- आई टी आई…

लड़की बेहोश है



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

डॉक्टर मरीज से- अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे?

मरीज- साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं कब्र खोदता हूं......

आपकी फ्री में खोद दूंगा।





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik