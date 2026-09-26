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फनी जोक्स: डॉक्टर- तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे? मरीज का जवाब सुनकर लगा सदमा

Sat, 26 Sep 2026 04:14 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sat, 26 Sep 2026 04:14 PM IST
सार

फनी जोक्स: भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में अगर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो पूरा दिन खुशनुमा बन जाता है। मजेदार जोक्स न सिर्फ आपको हंसाते हैं, बल्कि आपके मन को भी तरोताजा कर देते हैं। इसीलिए हम आपके लिएचुटकुलों का ऐसा मजेदार पिटारा  लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी।

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डॉक्टर-मरीज वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

फनी जोक्स: आजकल की व्यस्त जिंदगी में लोगों को हंसी-मजाक के लिए भी समय नहीं मिल पाता है। काम की भागदौड़ और हर दिन के तनाव के बीच एक छोटी सी मुस्कान भी मन को शांति देती है। अगर आप भी कुछ पल के लिए तनाव को भूलकर हंसना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और आप जरूर हंसेंगे। 



एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है।
लड़की- तुम्हारी योग्यता क्या है? हिंदी में बताओं
लड़का- नेत्र चाय नेत्र
लड़की- अब ये कौन-सा कोर्स है?
लड़का- आई टी आई…
लड़की बेहोश है
 
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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

डॉक्टर मरीज से- अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे?
मरीज- साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं कब्र खोदता हूं......
आपकी फ्री में खोद दूंगा।

 

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

गर्लफ्रेंड- सुनो, मेरी स्किन बहुत ऑयली-ऑयली हो गई है, बताओ न क्या लगाऊं?
बॉयफ्रेंड- ये लो विम बार, ये पूरी चिकनाई हटा देगा…

जोक्स: पत्नी- तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे? पति का जवाब सुनकर हो गई आगबबूला

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वायरल जोक्स - फोटो : freepik

पति- वर्षों बाद आज पहली बार अलार्म से सुबह-सुबह मेरी नींद खुल गई।
पत्नी- वह कैसे जी? क्या आपको अलार्म सुनाई नहीं देता था? 
पति- नहीं आज सुबह मुझे जगाने के लिए तुम्हारी मां ने अलार्म घड़ी फेंक कर सिर पर मारी थी।

जोक्स: मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, पत्नी की बात सुनकर पति ने पकड़ा सिर

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

सोहन आज मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं
मोहन- बीच में ही कितने पैसे हैं!
सोहन इतने कि तीन चार बिस्कुट के पैकेट खरीद सकता हूं।

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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