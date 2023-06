Hindi Jokes: पिता ने पूछा- बेटा तू फेल कैसे हो गया? मिला गजब का जवाब

Majedar chutkule in hindi: हर इंसान के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुबह और शाम हंसने की आदल डाल लीजिए। आप नियमित रूप से हंसते रहते हैं, तो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



संता अपनी गर्लफ्रेंड पम्मी को नए नंबर से फोन लगाता है।



संता- हैलो जान कैसी हो, "I Miss you so much"



लड़की- तू चिंटू बोल रहा है न?



संता- अरे वाह, मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया...



लड़की-तेरे पापा का नाम हीरालाल ही है न



संता- चौंककर हां, बिलकुल सही



लड़की- और तेरे दादा का नाम बनवारीलाल है?

पप्पू- अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू



लड़की- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं,



संता- मजाक क्यों कर रही हो पम्मी



उधर से आवाज आती है अरे बेवकूफ तूने पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है। तू घर आ फिर बताती हुं तुझे...