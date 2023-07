Jokes In Hindi: पति-पत्नी की बातें सुनकर नहीं रोक पाएंगे हंसी, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5 जोक्स - फोटो : iStock







Funny Jokes In Hindi: अच्छी सेहत के लिए हंसना बहुत फायदेमंद है। हंसने से इंसान तरोताजा महसूस करता है और थकावट दूर रहती है। इसलिए हम सभी को नियमित रूप से सुबह और शाम जरूर हंसना चाहिए। हसने के लिए कोई खास समय नहीं होता है, क्योंकि आप कभी भी हंस सकते हैं। जोक्स और चुटकुले इंसान को हंसाने में काफी मदद करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



पत्नी झाड़ू लगाते देख पति बोला

पति- आज मैंने यूट्यूब से ऑपरेशन करना सीख लिया है तुम्हारे रिश्तेदारों को हार्ट,

किडनी, फेफड़े का ऑपरेशन करवाना हो तो बताना !

पत्नी- ये तो बड़ा खतरनाक प्रयोग है।

ऐसे वीडियो देखकर सब कुछ थोड़े ही ना आ जाता है !

पति- तो फिर तुम कुकिंग के वीडियो देख देखकर सारे खतरनाक प्रयोग मुझ पर क्यों करती हो?

पति की बात सुनकर पत्नी ने उसी झाड़ू से पति का सफाया कर दिया।

पंता सिंह की बीवी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले गए...

पंता सिंह ने नर्स से बोला- बच्चा होने के बाद सीधे मत बताना,

नर्स- मतलब

पंता सिंह- लड़का हो तो टमाटर बोलना और लड़की हो तो कहना प्याज हुई है...

इत्तेफाक से संता की बीवी के जुड़वा बच्चे हुए एक लड़का एक लड़की...

नर्स कन्फ्यूजन में बाहर आकर बोली बधाई हो सलाद हुआ है..

गोलू के घर में रिश्तेदार चाय पीते हुए....

रिश्तेदार- बेटा आगे क्या करोगे लाइफ में, क्या प्लान है?

गोलू- कुछ भी करुंगा लेकिन किसी के घर जाकर उनके बच्चों से ऐसे सवाल नहीं करुंगा

गोलू की बात सुनकर रिश्तेदार नौ दो ग्याहर हो गए



कानपुर के भैया को पासपोर्ट फार्म भरने के लिये दिया उसने भरा

प्रश्न- Enter your Name

भैया- गजोधर तिवारी

प्रश्न- Provide your PAN Details

भैया- 120/300 बाबा जर्दा, बनारसी पता ,

हल्का चूना, डबल कत्था, नवरत्न किमाम ,

कच्ची पक्की सुपारी, लोंग – इलायची और तनिक हरी पत्ति।

टीचर- गोलू A B C D सुनाओ?

गोलू- A B C D...

टीचर- शाबाश और सुनाओ?

गोलू- और सब बढ़िया…. आप बताओ?

गोलू की बात सुनकर टीचर ने अपना सिर पकड़ लिया