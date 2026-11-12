वायरल जोक्स: डॉक्टर ने पूछा कितना पानी पीते हो? मरीज का जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

1 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik







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जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह की चाय अच्छी बन जाए, कभी ऑफिस जाते समय रास्ते में ट्रैफिक न मिले, तो कभी घर लौटते ही पसंदीदा खाना मिल जाए। ऐसी छोटी-छोटी बातें ही दिन को बेहतर बना देती हैं। दोस्तों के साथ थोड़ी गपशप, परिवार के साथ हंसी-मजाक और किसी की मजेदार बात सुनकर खुलकर हंस लेना भी रोजमर्रा की जिंदगी की खूबसूरत खुशियों में शामिल है। कई बार तो किसी अनजान व्यक्ति की एक बात भी पूरे दिन का मूड अच्छा कर देती है। तो चलिए, पढ़ते हैं डॉक्टर और मरीज के कुछ नए मजेदार जोक्स, जिनके जवाब आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे।



डॉक्टर - आपको रोज कम से कम आठ घंटे सोना चाहिए।

मरीज - डॉक्टर साहब, मैं तो आठ घंटे सोता हूं।

डॉक्टर - फिर भी थकान क्यों रहती है?

मरीज - क्योंकि ये आठ घंटे रात में नहीं, दिनभर काम करते हुए सपनों में सोता हूं!

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2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala

मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे खाना खाने के बाद बहुत नींद आती है।

डॉक्टर - तो खाना थोड़ा कम खाया कीजिए।

मरीज - लेकिन डॉक्टर साहब, घर में खाना कम खाऊं तो मां को लगता है कि खाना पसंद नहीं आया।

डॉक्टर - अच्छा, तो मां को मेरी पर्ची दिखा देना।

मरीज - फिर तो मां कहेंगी कि डॉक्टर को भी घर बुलाकर खाना खिलाओ!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

डॉक्टर - आप दिनभर में कितना पानी पीते हैं?

मरीज - जब प्यास लगती है, तब पी लेता हूं।

डॉक्टर - प्यास लगने का इंतजार मत किया कीजिए।

मरीज - ठीक है डॉक्टर साहब, अब से पानी पीने से पहले आपको फोन कर लिया करूंगा।

डॉक्टर - मुझे क्यों?

मरीज - ताकि आपको भी लगे कि आपकी सलाह पर अमल हो रहा है!

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4 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock

मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं।

डॉक्टर - ऐसा क्यों लगता है?

मरीज - घर में सब कहते हैं कि मेरी बातें खत्म ही नहीं होतीं।

डॉक्टर - तो कुछ देर चुप रहा कीजिए।

मरीज - यही तो मुश्किल है डॉक्टर साहब, चुप रहता हूं तो घरवाले पूछने लगते हैं कि आज तबीयत तो ठीक है?

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5 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : freepik