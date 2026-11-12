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वायरल जोक्स: डॉक्टर ने पूछा कितना पानी पीते हो? मरीज का जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

Thu, 12 Nov 2026 11:52 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 12 Nov 2026 11:52 AM IST
सार

Viral Jokes: डॉक्टर और मरीज की बातचीत हमेशा बीमारी और इलाज तक ही सीमित नहीं रहती। कभी मरीज अपनी परेशानी बताते-बताते मजेदार जवाब दे देता है, तो कभी डॉक्टर की सलाह पर ऐसा सवाल पूछ लेता है कि हंसी छूट जाती है। इन जोक्स में भी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों और डॉक्टर-मरीज की मजेदार बातचीत को शामिल किया गया है।
 

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Funny Doctor Patient Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik

जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह की चाय अच्छी बन जाए, कभी ऑफिस जाते समय रास्ते में ट्रैफिक न मिले, तो कभी घर लौटते ही पसंदीदा खाना मिल जाए। ऐसी छोटी-छोटी बातें ही दिन को बेहतर बना देती हैं। दोस्तों के साथ थोड़ी गपशप, परिवार के साथ हंसी-मजाक और किसी की मजेदार बात सुनकर खुलकर हंस लेना भी रोजमर्रा की जिंदगी की खूबसूरत खुशियों में शामिल है। कई बार तो किसी अनजान व्यक्ति की एक बात भी पूरे दिन का मूड अच्छा कर देती है। तो चलिए, पढ़ते हैं डॉक्टर और मरीज के कुछ नए मजेदार जोक्स, जिनके जवाब आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे।



डॉक्टर - आपको रोज कम से कम आठ घंटे सोना चाहिए।
मरीज - डॉक्टर साहब, मैं तो आठ घंटे सोता हूं।
डॉक्टर - फिर भी थकान क्यों रहती है?
मरीज - क्योंकि ये आठ घंटे रात में नहीं, दिनभर काम करते हुए सपनों में सोता हूं!
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Funny Doctor Patient Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala

मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे खाना खाने के बाद बहुत नींद आती है।
डॉक्टर - तो खाना थोड़ा कम खाया कीजिए।
मरीज - लेकिन डॉक्टर साहब, घर में खाना कम खाऊं तो मां को लगता है कि खाना पसंद नहीं आया।
डॉक्टर - अच्छा, तो मां को मेरी पर्ची दिखा देना।
मरीज - फिर तो मां कहेंगी कि डॉक्टर को भी घर बुलाकर खाना खिलाओ!

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

डॉक्टर - आप दिनभर में कितना पानी पीते हैं?
मरीज - जब प्यास लगती है, तब पी लेता हूं।
डॉक्टर - प्यास लगने का इंतजार मत किया कीजिए।
मरीज - ठीक है डॉक्टर साहब, अब से पानी पीने से पहले आपको फोन कर लिया करूंगा।
डॉक्टर - मुझे क्यों?
मरीज - ताकि आपको भी लगे कि आपकी सलाह पर अमल हो रहा है!

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Funny Doctor Patient Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock

 मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं।
डॉक्टर - ऐसा क्यों लगता है?
मरीज - घर में सब कहते हैं कि मेरी बातें खत्म ही नहीं होतीं।
डॉक्टर - तो कुछ देर चुप रहा कीजिए।
मरीज - यही तो मुश्किल है डॉक्टर साहब, चुप रहता हूं तो घरवाले पूछने लगते हैं कि आज तबीयत तो ठीक है?

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जोक्स का खजाना - फोटो : freepik

डॉक्टर - आपको तनाव कम करने के लिए रोज कुछ देर संगीत सुनना चाहिए।
मरीज - डॉक्टर साहब, कौन-सा संगीत सुनूं?
डॉक्टर - जो आपको अच्छा लगे।
मरीज - तो फिर मेरी पत्नी को भी साथ बैठना पड़ेगा।
डॉक्टर - उन्हें क्यों?
मरीज - क्योंकि घर में रिमोट उन्हीं के हाथ में रहता है!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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