देसी जोक्स: इन मजेदार चुटकुलों को घर में गूजेंगे ठहाके, पढ़िए वायरल चुटकुले

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock







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देसी जोक्स: इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ वायरल हो रहे चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।



टीचर-आज मैं क्विज प्रतियोगिता कर रही हूं सभी बच्चे जल्दी-जल्दी जबाब देना

टीचर- बताओं मधुमक्खी हमें क्या देती है

बच्चा- शहद

टीचर- पतली बकरी क्या देती है

बच्चा- दूध...

टीचर और मोटी भैंस हमें क्या देती है

बच्चा- होमवर्क

दे थप्पड़...दे थप्पड़...दे थप्पड़



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मोहन - बीच में ही कितने पैसे हैं!

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3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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