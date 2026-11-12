मजेदार चुटकुले: बॉस ने पूछा मुश्किल काम मिलने पर क्या करोगे? कर्मचारी का जवाब कर देगा लोटपोट

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







Link Copied



रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी-छोटी खुशियां ही दिन को खास बना देती हैं। सुबह समय पर बस या मेट्रो मिल जाए, चाय की पहली चुस्की मनपसंद हो, लंच में पसंदीदा खाना मिल जाए या शाम को घर लौटते समय रास्ते में जाम न मिले तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। नौकरी करने वालों के लिए तो महीने की पहली तारीख, वीकेंड और छुट्टी का मैसेज भी किसी खुशखबरी से कम नहीं होता। लेकिन ऑफिस की जिंदगी में इन खुशियों के साथ कुछ ऐसे पल भी आते हैं, जिन्हें याद करके बाद में खूब हंसी आती है। तो चलिए, पढ़ते हैं बॉस और कर्मचारी के कुछ नए मजेदार जोक्स, जो ऑफिस की जिंदगी से जुड़े हैं और आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे।





बॉस - तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडिया है, जिससे कंपनी का काम तेजी से हो सके?

कर्मचारी - जी सर, एक आइडिया है।

बॉस - बताओ, क्या है?

कर्मचारी - हर काम के साथ उसकी आखिरी तारीख भी बता दीजिए।

बॉस - इससे क्या होगा?

कर्मचारी - फिर हमें पता रहेगा कि कौन-सा काम पहले करना है और किसके लिए घबराना है!

Trending Videos

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

बॉस - तुम्हारी मेज पर इतनी सारी चिट्ठियां क्यों रखी हैं?

कर्मचारी - सर, ये सभी जरूरी काम हैं।

बॉस - तो इन्हें पूरा क्यों नहीं किया?

कर्मचारी - सर, मैं इन्हें संभालकर रख रहा हूं।

बॉस - काम करने के लिए या याद रखने के लिए?

कर्मचारी - ताकि कोई यह न कह सके कि मैंने जरूरी कामों को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं!

3 of 5 जीजा साली जोक्स - फोटो : freepik

बॉस - मान लो तुम्हें अचानक कोई बहुत मुश्किल काम दे दिया जाए, तो क्या करोगे?

कर्मचारी - सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़ूंगा।

बॉस - फिर?

कर्मचारी - फिर पता लगाऊंगा कि यह काम मुझे ही क्यों दिया गया है।

बॉस - और अगर जवाब न मिले?

कर्मचारी - तो समझ जाऊंगा कि यह सचमुच मुश्किल काम है!

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

कर्मचारी - सर, मुझे लगता है कि ऑफिस में मेरा योगदान बढ़ गया है।

बॉस - अच्छा! ऐसा क्यों लग रहा है?

कर्मचारी - पहले लोग मुझसे सिर्फ काम पूछते थे, अब दूसरे कर्मचारियों को भी मेरा काम समझाना पड़ता है।

बॉस - तो यह तो अच्छी बात है।

कर्मचारी - जी सर, बस वेतन में भी इस योगदान का थोड़ा हिस्सा जोड़ दीजिए।

विज्ञापन

5 of 5 फनी मजेदार जोक्स - फोटो : freepik