मजेदार चुटकुले: भाभी ने पूछा बड़ा होकर क्या बनोगे? देवर का जवाब सुनकर खिल उठेगा आपका चेहरा

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock







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रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं, जो बिना किसी खास तैयारी के ही चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सुबह की चाय के साथ परिवार की बातचीत, छुट्टी के दिन सबका साथ बैठकर नाश्ता करना, शाम को बच्चों की शरारतें देखना या फिर किसी अपने की मजेदार बात सुनकर हंस पड़ना। ये छोटी-छोटी खुशियां ही घर को घर बनाती हैं। परिवार में अगर हंसी-मजाक करने वाले लोग हों तो साधारण दिन भी खास बन जाता है। कभी किसी की एक टिप्पणी पर ठहाके लगते हैं, तो कभी छोटी-सी नोकझोंक पूरे परिवार का मनोरंजन कर देती है। तो चलिए, पढ़ते हैं देवर और भाभी के कुछ नए मजेदार जोक्स।



भाभी - देवर जी, अगर आपको एक दिन के लिए घर का मालिक बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे?

देवर - सबसे पहले घर के सारे नियम बदल दूंगा।

भाभी - जैसे कौन-सा नियम?

देवर - जो भी काम करेगा, उसे अपनी मर्जी से छुट्टी लेने का अधिकार होगा।

भाभी - फिर घर का काम कौन करेगा?

देवर - यही तो नए नियम में सबसे बड़ा बदलाव होगा, काम अपने आप होगा!

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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

देवर - भाभी, आप इतनी जल्दी कैसे पहचान लेती हैं कि कौन झूठ बोल रहा है?

भाभी - चेहरे से पता चल जाता है।

देवर - अच्छा! तो मेरा चेहरा देखकर बताइए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं?

भाभी - यही कि आज तुमसे कोई काम न कह दूं।

देवर - भाभी, आप तो सच में मन की बात पढ़ लेती हैं!

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

भाभी - देवर जी, मान लो आपको अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाए, तो क्या करोगे?

देवर - सबसे पहले सबको बताऊंगा कि मुझे पैसे मिले हैं।

भाभी - अरे, ऐसा क्यों? फिर तो सब मांगने लगेंगे!

देवर - इसीलिए तो पहले ही बता दूंगा कि पैसे मिलने की खबर झूठी थी।

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

देवर - भाभी, आपको क्या लगता है, मैं बड़ा होकर कैसा इंसान बनूंगा?

भाभी - पहले तुम बड़े तो हो जाओ।

देवर - मतलब अभी तक मैं छोटा ही हूं?

भाभी - उम्र से नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से पता चलता है।

देवर - फिर तो मैं हमेशा छोटा ही रहना चाहूंगा!

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik