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मजेदार चुटकुले: भाभी ने पूछा बड़ा होकर क्या बनोगे? देवर का जवाब सुनकर खिल उठेगा आपका चेहरा

Wed, 11 Nov 2026 04:29 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 11 Nov 2026 04:29 PM IST
सार

Majedar Chutkule: देवर और भाभी के रिश्ते में अपनापन और हंसी-मजाक की खास जगह होती है। कभी भाभी अपने सवालों से देवर को उलझा देती हैं तो कभी देवर के जवाब सुनकर उनकी भी हंसी छूट जाती है। घर की रोजमर्रा की बातों से जुड़े ये मजेदार जोक्स रिश्तों की इसी प्यारी नोकझोंक को सामने लाते हैं।
 

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Funny Devar Bhabhi Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं, जो बिना किसी खास तैयारी के ही चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सुबह की चाय के साथ परिवार की बातचीत, छुट्टी के दिन सबका साथ बैठकर नाश्ता करना, शाम को बच्चों की शरारतें देखना या फिर किसी अपने की मजेदार बात सुनकर हंस पड़ना। ये छोटी-छोटी खुशियां ही घर को घर बनाती हैं। परिवार में अगर हंसी-मजाक करने वाले लोग हों तो साधारण दिन भी खास बन जाता है। कभी किसी की एक टिप्पणी पर ठहाके लगते हैं, तो कभी छोटी-सी नोकझोंक पूरे परिवार का मनोरंजन कर देती है। तो चलिए, पढ़ते हैं देवर और भाभी के कुछ नए मजेदार जोक्स।



भाभी - देवर जी, अगर आपको एक दिन के लिए घर का मालिक बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे?
देवर - सबसे पहले घर के सारे नियम बदल दूंगा।
भाभी - जैसे कौन-सा नियम?
देवर - जो भी काम करेगा, उसे अपनी मर्जी से छुट्टी लेने का अधिकार होगा।
भाभी - फिर घर का काम कौन करेगा?
देवर - यही तो नए नियम में सबसे बड़ा बदलाव होगा, काम अपने आप होगा!
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Funny Devar Bhabhi Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

देवर - भाभी, आप इतनी जल्दी कैसे पहचान लेती हैं कि कौन झूठ बोल रहा है?
भाभी - चेहरे से पता चल जाता है।
देवर - अच्छा! तो मेरा चेहरा देखकर बताइए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं?
भाभी - यही कि आज तुमसे कोई काम न कह दूं।
देवर - भाभी, आप तो सच में मन की बात पढ़ लेती हैं!

Funny Devar Bhabhi Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

भाभी - देवर जी, मान लो आपको अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाए, तो क्या करोगे?
देवर - सबसे पहले सबको बताऊंगा कि मुझे पैसे मिले हैं।
भाभी - अरे, ऐसा क्यों? फिर तो सब मांगने लगेंगे!
देवर - इसीलिए तो पहले ही बता दूंगा कि पैसे मिलने की खबर झूठी थी।

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Funny Devar Bhabhi Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

देवर - भाभी, आपको क्या लगता है, मैं बड़ा होकर कैसा इंसान बनूंगा?
भाभी - पहले तुम बड़े तो हो जाओ।
देवर - मतलब अभी तक मैं छोटा ही हूं?
भाभी - उम्र से नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से पता चलता है।
देवर - फिर तो मैं हमेशा छोटा ही रहना चाहूंगा!

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

भाभी - देवर जी, आज आपने मेरी बात मानकर बड़ा अच्छा काम किया।
देवर - सच में भाभी? कौन-सा काम?
भाभी - मैंने कहा था कि थोड़ी देर आराम कर लो, और तुमने पूरा दिन आराम किया।
देवर - भाभी, आपकी सलाह को अधूरा छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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