Funny Jokes: जब संता की पत्नी के दो तौलिए धोबी ने चुरा लिए, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 9

Most Funny Jokes An Chutkule in Hindi: हंसने से हम स्वस्थ रहते हैं और मानसिक तनाव से होने वाली कई गंभीर बीमिरियों से भी बच सकते हैं। हंसने से मन प्रसन्न रहता है और घर में खुशहाली रहती है। इसलिए हम सभी को दिन में एक बार जरूर हंसना चाहिए, क्योंकि हंसने के लिए किसी खास मौके की जरूरत नहीं होती है। हेल्थ एक्सपर्ट और योग गुरु भी इंसान को हंसने की सलाह देते हैं। आज कल की भागमभागम जिंदगी में इंसान के लिए प्रसन्न रहना बेहद जरूरी है। इसीलिए हम आपके लिए मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप जरूर हंसेंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



टीचर काजू से- ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है?



काजू- अगर बेहोश नहीं किया और मरीज ऑपरेशन करना सीख गया, तो डॉक्टरों को कौन पूछेगा।



जवाब सुनकर टीचर बेहोश