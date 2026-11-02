फनी जोक्स: पत्नी- ये रैगिंग किसे कहते हैं? पति का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik/Amar Ujala







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फनी जोक्स: अगर आप भी हंसना-हंसाना पसंद करते हैं और अपने दिन की शुरुआत ठहाकों के साथ करना चाहते हैं, तो आपके लिए मजेदार और वायरल जोक्स लेकर आए हैं। इन चुटकुलों को पढ़कर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। यहां आपको पति-पत्नी के मजेदार जोक्स, मिलेंगे जिन्हें पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे। यह जोक्स आपको हंसा हंसाकर लोटपोट कर देंगे।



लुंगी पहनी देहाती लड़की को पेड़ पर बैठा देख एक आंटी बोली...

वहां क्यों बैठी है?

लड़की-सेब खाने

महिला-पर यह तो आम का पेड़ है!

लड़की- ओ, आंटी, चौधराईन मत बनो

सेब लेकर आई हूं...



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पत्नी- ये रैगिंग किसे कहते हैं?

पति- ये जो तुम हर मैरिज एनिवर्सरी, करवाचौथ और जन्मदिन पर जबरदस्ती गिफ्ट मांगती हो ना,

उसे ही अंग्रेजी में रैगिंग कहते हैं...



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik