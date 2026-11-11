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जोक्स: साली- बर्तन बड़े चमक रहे हैं धोने के लिए दीदा किसका इस्तेमाल करती हैं? जीजा का जवाब सुनकर चुप

Wed, 11 Nov 2026 03:10 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 11 Nov 2026 03:10 PM IST
सार

जोक्स: हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। 

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जीजा-साली जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जोक्स: जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। 



पति ने पत्नी को मैसेज किया- आज रात डिनर पर मेरे साथ कुछ दोस्त आ रहे हैं, अच्छा सा खाना बनाना...!
पत्नी का कोई जवाब नहीं आया...!
फिर पति ने दूसरा मैसेज किया- मेरी सैलरी ज्यादा हो गई है, अगले महीने तुम्हें सोने की अंगूठी लाकर दूंगा...!
पत्नी ने रिप्लाई किया- ओ माय गॉड, सच्ची...!
पति- नहीं, वो तो मैं चेक कर रहा था कि मेरा पहला मैसेज मिला या नहीं,
वरना तुम बोलोगी मुझे तो मैसेज मिला ही नहीं...!
 
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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

साली- दीदी के बर्तन बड़े चमक रहे हैं...! धोने के लिए किसका इस्तेमाल करती हैं? 
जीजा- पति का
साली चुप
 

Funny jokes in Hindi Jija Sali Jokes in Hindi Jija Sali Chutkule in Hindi
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

लड़की वाले लड़का देखने गये...
लड़की वाले- हमें ऐसा लड़का चाहिए जो कुछ खाता पीता ना हो और कुछ गलत काम ना करता हो।
पंडित जी- फिर तो आपको ऐसा लड़का, अस्पताल के ICU वार्ड में मिलेंगा।

जोक्स: लड़का- जी आप क्या करती हो? लड़की का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद
 

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

कपड़ा सिलवाने गई एक खूबसूरत लड़की की कमर का नाप लेने के बाद दर्जी ने कहा
दर्जी- कैसी फीटिंग चाहिए, मैडम?
लड़की- ऐसी की, मोबाईल रिचार्ज की टेंशन न हो
दर्जी- आप कहें तो मोबाइल का भी जुगाड़ लगा दूं

देसी जोक्स: साली- आप घर में इतने शांत कैसे रहते हैं? जीजा ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

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Funny jokes in Hindi Jija Sali Jokes in Hindi Jija Sali Chutkule in Hindi
वायरल जोक्स - फोटो : freepik

लड़की- अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे...?
लड़का- शायद मै भी मर जाऊं...!
लड़की- क्यों...? लड़का- कभी-कभी ज्यादा खुशी भी जानलेवा होती है...!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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