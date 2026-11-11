जोक्स: साली- बर्तन बड़े चमक रहे हैं धोने के लिए दीदा किसका इस्तेमाल करती हैं? जीजा का जवाब सुनकर चुप

जोक्स: जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं।
पति ने पत्नी को मैसेज किया- आज रात डिनर पर मेरे साथ कुछ दोस्त आ रहे हैं, अच्छा सा खाना बनाना...!
पत्नी का कोई जवाब नहीं आया...!
फिर पति ने दूसरा मैसेज किया- मेरी सैलरी ज्यादा हो गई है, अगले महीने तुम्हें सोने की अंगूठी लाकर दूंगा...!
पत्नी ने रिप्लाई किया- ओ माय गॉड, सच्ची...!
पति- नहीं, वो तो मैं चेक कर रहा था कि मेरा पहला मैसेज मिला या नहीं,
वरना तुम बोलोगी मुझे तो मैसेज मिला ही नहीं...!
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वायरल चुटकुले
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साली- दीदी के बर्तन बड़े चमक रहे हैं...! धोने के लिए किसका इस्तेमाल करती हैं?
जीजा- पति का
साली चुप
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वायरल चुटकुले
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लड़की वाले लड़का देखने गये...
लड़की वाले- हमें ऐसा लड़का चाहिए जो कुछ खाता पीता ना हो और कुछ गलत काम ना करता हो।
पंडित जी- फिर तो आपको ऐसा लड़का, अस्पताल के ICU वार्ड में मिलेंगा।
जोक्स: लड़का- जी आप क्या करती हो? लड़की का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद
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मजेदार फनी जोक्स
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कपड़ा सिलवाने गई एक खूबसूरत लड़की की कमर का नाप लेने के बाद दर्जी ने कहा
दर्जी- कैसी फीटिंग चाहिए, मैडम?
लड़की- ऐसी की, मोबाईल रिचार्ज की टेंशन न हो
दर्जी- आप कहें तो मोबाइल का भी जुगाड़ लगा दूं
देसी जोक्स: साली- आप घर में इतने शांत कैसे रहते हैं? जीजा ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट
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वायरल जोक्स
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लड़की- अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे...?
लड़का- शायद मै भी मर जाऊं...!
लड़की- क्यों...? लड़का- कभी-कभी ज्यादा खुशी भी जानलेवा होती है...!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)