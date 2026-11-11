Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Funny Jija Sali Jokes Hilarious Conversations Between Brother in Law and Sister in Law

देसी जोक्स: साली- आप घर में इतने शांत कैसे रहते हैं? जीजा ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

Wed, 11 Nov 2026 02:33 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 11 Nov 2026 02:33 PM IST
सार

Desi Jokes: जीजा और साली की बातचीत में सवाल-जवाब का अपना ही मजा होता है। कभी साली अपने सवालों से जीजाजी को उलझा देती है तो कभी जीजा अपनी हाजिरजवाबी से उसे चुप करा देते हैं। रिश्ते की इसी हल्की-फुल्की मस्ती पर आधारित ये जोक्स पढ़कर आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा।
 

विज्ञापन
Funny Jija Sali Jokes Hilarious Conversations Between Brother in Law and Sister in Law
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

जिंदगी में खुश रहने के लिए हर दिन कोई बड़ा मौका मिलना जरूरी नहीं है। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार की हंसी-मजाक वाली बातें हो जाएं, कभी छुट्टी के दिन सब लोग साथ बैठकर खाना खा लें, तो कभी किसी पुराने किस्से को याद करके हंसी छूट जाए। ऐसे ही छोटे-छोटे पल रिश्तों को खास बनाते हैं। परिवार में जब कोई ऐसा सदस्य हो, जिसके साथ खुलकर मजाक किया जा सके, तो मिलने-जुलने का मजा भी दोगुना हो जाता है। शादी-ब्याह और त्योहारों पर होने वाली हंसी-मजाक की महफिलें अक्सर लंबे समय तक याद रहती हैं। तो चलिए, पढ़ते हैं जीजा-साली के कुछ नए जोक्स, जिनमें सवाल भी मजेदार हैं और जवाब भी कमाल के।




साली - जीजाजी, आप हर बार फोटो खिंचवाते समय चश्मा क्यों लगा लेते हैं?
जीजा - ताकि फोटो में आंखें बंद भी हों, तो किसी को पता न चले।
साली - लेकिन चश्मे के पीछे से आंखें बंद साफ दिखती हैं।
जीजा - इसीलिए तो तुम्हें फोटो खींचने नहीं देता!
Trending Videos
Funny Jija Sali Jokes Hilarious Conversations Between Brother in Law and Sister in Law
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

साली - जीजाजी, आप घर में इतने शांत कैसे रहते हैं?
जीजा - क्योंकि मैं हर बात का जवाब देने से पहले सोचता हूं।
साली - फिर तो आप बहुत समझदार हैं।
जीजा - नहीं, बस मुझे पता है कि कुछ सवालों का जवाब देने से नया सवाल शुरू हो जाता है।

Funny Jija Sali Jokes Hilarious Conversations Between Brother in Law and Sister in Law
जीजा साली जोक्स - फोटो : freepik

जीजा - साली साहिबा, आजकल आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है?
साली - बहुत अच्छी। अब तो मैं सवाल देखकर ही समझ जाती हूं कि जवाब कितना मुश्किल होगा।
जीजा - जवाब भी समझ में आता है?
साली - वो तो परीक्षा में पता चलता है। अभी तो सवालों से पहचान बढ़ा रही हूं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Funny Jija Sali Jokes Hilarious Conversations Between Brother in Law and Sister in Law
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

साली - जीजाजी, आप किसी काम को कल पर क्यों टाल देते हैं?
जीजा - क्योंकि कल में एक खास बात है।
साली - क्या?
जीजा - आज के सारे अधूरे काम भी कल के हो जाते हैं। फिर एक साथ देखकर लगता है कि कितना काम है!
साली - वाह! काम पूरा करने का नहीं, जमा करने का तरीका अच्छा है।

विज्ञापन
Funny Jija Sali Jokes Hilarious Conversations Between Brother in Law and Sister in Law
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

जीजा - साली साहिबा, बताओ किसी इंसान की असली काबिलियत कब पता चलती है?
साली - जब उसे मुश्किल काम दिया जाए।
जीजा - बिल्कुल सही! और तुम्हारी काबिलियत कब पता चलेगी?
साली - जब आप बिना सलाह दिए कोई काम कर लेंगे।
जीजा - अच्छा, फिर तो मेरी परीक्षा अभी बाकी है!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed