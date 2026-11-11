देसी जोक्स: साली- आप घर में इतने शांत कैसे रहते हैं? जीजा ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik







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जिंदगी में खुश रहने के लिए हर दिन कोई बड़ा मौका मिलना जरूरी नहीं है। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार की हंसी-मजाक वाली बातें हो जाएं, कभी छुट्टी के दिन सब लोग साथ बैठकर खाना खा लें, तो कभी किसी पुराने किस्से को याद करके हंसी छूट जाए। ऐसे ही छोटे-छोटे पल रिश्तों को खास बनाते हैं। परिवार में जब कोई ऐसा सदस्य हो, जिसके साथ खुलकर मजाक किया जा सके, तो मिलने-जुलने का मजा भी दोगुना हो जाता है। शादी-ब्याह और त्योहारों पर होने वाली हंसी-मजाक की महफिलें अक्सर लंबे समय तक याद रहती हैं। तो चलिए, पढ़ते हैं जीजा-साली के कुछ नए जोक्स, जिनमें सवाल भी मजेदार हैं और जवाब भी कमाल के।





साली - जीजाजी, आप हर बार फोटो खिंचवाते समय चश्मा क्यों लगा लेते हैं?

जीजा - ताकि फोटो में आंखें बंद भी हों, तो किसी को पता न चले।

साली - लेकिन चश्मे के पीछे से आंखें बंद साफ दिखती हैं।

जीजा - इसीलिए तो तुम्हें फोटो खींचने नहीं देता!

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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

साली - जीजाजी, आप घर में इतने शांत कैसे रहते हैं?

जीजा - क्योंकि मैं हर बात का जवाब देने से पहले सोचता हूं।

साली - फिर तो आप बहुत समझदार हैं।

जीजा - नहीं, बस मुझे पता है कि कुछ सवालों का जवाब देने से नया सवाल शुरू हो जाता है।

3 of 5 जीजा साली जोक्स - फोटो : freepik

जीजा - साली साहिबा, आजकल आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है?

साली - बहुत अच्छी। अब तो मैं सवाल देखकर ही समझ जाती हूं कि जवाब कितना मुश्किल होगा।

जीजा - जवाब भी समझ में आता है?

साली - वो तो परीक्षा में पता चलता है। अभी तो सवालों से पहचान बढ़ा रही हूं।

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

साली - जीजाजी, आप किसी काम को कल पर क्यों टाल देते हैं?

जीजा - क्योंकि कल में एक खास बात है।

साली - क्या?

जीजा - आज के सारे अधूरे काम भी कल के हो जाते हैं। फिर एक साथ देखकर लगता है कि कितना काम है!

साली - वाह! काम पूरा करने का नहीं, जमा करने का तरीका अच्छा है।

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik