देसी जोक्स: साली- आप घर में इतने शांत कैसे रहते हैं? जीजा ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

जिंदगी में खुश रहने के लिए हर दिन कोई बड़ा मौका मिलना जरूरी नहीं है। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार की हंसी-मजाक वाली बातें हो जाएं, कभी छुट्टी के दिन सब लोग साथ बैठकर खाना खा लें, तो कभी किसी पुराने किस्से को याद करके हंसी छूट जाए। ऐसे ही छोटे-छोटे पल रिश्तों को खास बनाते हैं। परिवार में जब कोई ऐसा सदस्य हो, जिसके साथ खुलकर मजाक किया जा सके, तो मिलने-जुलने का मजा भी दोगुना हो जाता है। शादी-ब्याह और त्योहारों पर होने वाली हंसी-मजाक की महफिलें अक्सर लंबे समय तक याद रहती हैं। तो चलिए, पढ़ते हैं जीजा-साली के कुछ नए जोक्स, जिनमें सवाल भी मजेदार हैं और जवाब भी कमाल के।
साली - जीजाजी, आप हर बार फोटो खिंचवाते समय चश्मा क्यों लगा लेते हैं?
जीजा - ताकि फोटो में आंखें बंद भी हों, तो किसी को पता न चले।
साली - लेकिन चश्मे के पीछे से आंखें बंद साफ दिखती हैं।
जीजा - इसीलिए तो तुम्हें फोटो खींचने नहीं देता!
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मजेदार फनी जोक्स
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साली - जीजाजी, आप घर में इतने शांत कैसे रहते हैं?
जीजा - क्योंकि मैं हर बात का जवाब देने से पहले सोचता हूं।
साली - फिर तो आप बहुत समझदार हैं।
जीजा - नहीं, बस मुझे पता है कि कुछ सवालों का जवाब देने से नया सवाल शुरू हो जाता है।
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जीजा साली जोक्स
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जीजा - साली साहिबा, आजकल आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है?
साली - बहुत अच्छी। अब तो मैं सवाल देखकर ही समझ जाती हूं कि जवाब कितना मुश्किल होगा।
जीजा - जवाब भी समझ में आता है?
साली - वो तो परीक्षा में पता चलता है। अभी तो सवालों से पहचान बढ़ा रही हूं।
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मजेदार फनी जोक्स
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साली - जीजाजी, आप किसी काम को कल पर क्यों टाल देते हैं?
जीजा - क्योंकि कल में एक खास बात है।
साली - क्या?
जीजा - आज के सारे अधूरे काम भी कल के हो जाते हैं। फिर एक साथ देखकर लगता है कि कितना काम है!
साली - वाह! काम पूरा करने का नहीं, जमा करने का तरीका अच्छा है।
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वायरल चुटकुले
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जीजा - साली साहिबा, बताओ किसी इंसान की असली काबिलियत कब पता चलती है?
साली - जब उसे मुश्किल काम दिया जाए।
जीजा - बिल्कुल सही! और तुम्हारी काबिलियत कब पता चलेगी?
साली - जब आप बिना सलाह दिए कोई काम कर लेंगे।
जीजा - अच्छा, फिर तो मेरी परीक्षा अभी बाकी है!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)