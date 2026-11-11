फनी जोक्स: पति-पत्नी के मजेदार चुटकुले पढ़कर हंस हंसकर हो जाएंगे लोटपोट, पढ़िए मजेदार चुटकुले

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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फनी जोक्स: भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बेहद कम उम्र में ही तनाव का शिकार हो रहे हैं। इसका सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे माहौल में स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आपसे तनाव भी दूर रहेगा। आपको हंसाने के लिए कुछ हंसी के हंसगुल्ले लेकर आए हैं। इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे।



पत्नी के जन्मदिन पर पति ने पूछा- तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए?

पत्नी की इच्छा नई कार लेने की थी।

उसने इशारों में कहा- मुझे ऐसी चीज लेकर दो जिस पर मेरे सवार होते ही वो 2 सेकेंड में 0 से 80 पर पहुंच जाए।

शाम को पति ने उसे वजन कांटा लाकर दे दिया।

पत्नी अभी भी बेहोश है।



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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पति- कल मेरे ख्वाब में एक लड़की आई थी, वाह क्या लड़की थी।

पत्नी- अकेले आई होगी।

पति- तुम्हे कैसे पता?

पत्नी- उसका पति मेंरें ख्वाब में आया था।



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