वायरल जोक्स: जज- आपको अपनी सफाई में क्या कहना है? महिला का जवाब सुनकर चार दिन तक नहीं आए कोर्ट

1 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik







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वायरल जोक्स: जीवन में सेहतमंद रहने के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। अगर हम हंसते रहते हैं तो हमारा मन खुश रहता है और हम तनावमुक्त रहते हैं। इसकी वजह से हम कई खतरनाक बीमारियों से बचे रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



चिंटू-पिंटू से...

ये बात समझ में नहीं आती कि शराब की दुकान का वास्तुशास्त्र कौन बनाता है?

चाहे नाले पर हो, दक्षिण दिशा में हो,

सामने गड्ढा हो, बिजली का ट्रांसफार्मर हो या कैसा भी वास्तु दोष हो,

दुकान पर भीड़ हमेशा बनी ही रहती है...



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

ग्राहक- भाई , तुमने दाढ़ी बनाने के साथ मेरी चमड़ी भी छील दी।

नाई- चिंता मत कीजिए , मैं आपसे केवल दाढ़ी बनाने के ही पैसे लूंगा!



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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5 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik