देसी जोक्स: इन मजेदार चुटकुलों को पढ़कर छूट जाएगी आपकी हंसी, पढ़िए वायरल जोक्स

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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देसी जोक्स: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



नयी नयी शादी हुई...

पति सुबह अपनी पत्नी पे पानी डाल देता है

पत्नी- (नींद में से उठती हुई गुस्से में)... पानी क्यों डाला?

पति- तेरे पिता ने बोला था, दामादजी मेरी बेटी फूल की कली है, उसे मुरझाने मत देना, इसीलिए...

तब से पति गायब है...



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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पति-पत्नी रेलवे स्टेशन पर खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे थे।

तभी एक गाड़ी आई जिस पर लिखा था...

बॉम्बे मेल- पति भाग कर गाड़ी में चढ़ गया।

बीवी से बोला- जब बॉम्बे फीमेल आये तो तू भी चढ़ जाना।



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik