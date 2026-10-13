जोक्स हिंदी: जीजा- तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? साली की बात सुनकर हो गया बेहोश

1 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : Adobe Stock







Link Copied



जोक्स हिंदी: जोक्स और चुटकुले आपके तनाव को कम करने का काम करते हैं। इससे आप प्रसन्न रहते हैं और सकारात्मक सोचते हैं। हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



टीचर- अगर कोई स्कूल के सामने बम रख जाए, तो तुम क्या करोगे?

छात्र- एक-दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है, तो ठीक है।

वरना स्टाफ रूम में रख देंगे।



Trending Videos

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

जीजा- तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है?

साली- लोग समय के साथ बदल जाते हैं, पर आप नहीं बदले।

जीजा- वो कैसे?

साली- जब आपकी दीदी से शादी हुई तब भी बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हो।





3 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन

5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik