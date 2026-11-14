चुटकुले: कंडक्टर - आज तुम इतने खुश क्यों हो? ड्राइवर ने दिया ऐसा जवाब कि कंडक्टर बेहोश

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik







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रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे छोटे-छोटे पल होते हैं, जो बिना किसी खास वजह के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। कभी सुबह रास्ते में किसी परिचित से मुलाकात हो जाए, कभी चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ हंसी-मजाक हो जाए, तो कभी सफर के दौरान कोई मजेदार बात सुनने को मिल जाए। बस और सड़क का सफर भी ऐसी ही कई दिलचस्प घटनाओं से भरा होता है। ड्राइवर और कंडक्टर की जोड़ी तो दिनभर साथ रहती है। कभी रास्ते को लेकर चर्चा होती है, तो कभी यात्रियों की अलग-अलग आदतों पर बातचीत। दोनों के बीच काम के दौरान ऐसी नोकझोंक भी होती रहती है, जिसमें कभी ड्राइवर की बात भारी पड़ती है तो कभी कंडक्टर अपने जवाब से बाजी मार लेता है। अगर आप भी कुछ देर के लिए हंसना चाहते हैं, तो पढ़िए ड्राइवर और कंडक्टर के ये मजेदार जोक्स।



कंडक्टर - आज बस में इतने कम यात्री क्यों हैं?

ड्राइवर - शायद सबको जल्दी पहुंचना है।

कंडक्टर - तो हमारी बस में क्यों नहीं आए?

ड्राइवर - क्योंकि उन्हें पता है कि हम भी जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं!

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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

ड्राइवर - तुम हर यात्री को टिकट देने से पहले इतनी देर तक क्यों देखते हो?

कंडक्टर - चेहरा याद रखता हूं, ताकि दोबारा मिले तो पहचान सकूं।

ड्राइवर - उससे क्या फायदा?

कंडक्टर - अगली बार टिकट मांगने से पहले ही पैसे निकाल लेगा!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

कंडक्टर - साहब, आज आपने बस इतनी धीरे क्यों चला रखी है?

ड्राइवर - सड़क पर गड्ढे बहुत हैं।

कंडक्टर - लेकिन कल तो इससे भी खराब सड़क पर तेज चला रहे थे।

ड्राइवर - कल गड्ढे दिखाई नहीं दिए थे, आज दिख रहे हैं!

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4 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik

ड्राइवर - तुम्हें पता है, अच्छे कंडक्टर की सबसे बड़ी पहचान क्या है?

कंडक्टर - क्या?

ड्राइवर - जो हर यात्री को सही जगह उतारे।

कंडक्टर - और अच्छे ड्राइवर की पहचान?

ड्राइवर - जो बस को सही जगह पहुंचाए।

कंडक्टर - फिर तो हम दोनों मिलकर ही अच्छे हैं, अकेले किसी का काम नहीं चलता!

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik