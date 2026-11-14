Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Funny Driver and Conductor Jokes Hilarious Conversations on the Bus

चुटकुले: कंडक्टर - आज तुम इतने खुश क्यों हो? ड्राइवर ने दिया ऐसा जवाब कि कंडक्टर बेहोश

Sun, 15 Nov 2026 08:34 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sun, 15 Nov 2026 08:34 AM IST
सार

Chutkule: ड्राइवर और कंडक्टर का साथ सिर्फ बस चलाने और टिकट काटने तक सीमित नहीं होता। दिनभर की ड्यूटी के बीच उनकी छोटी-छोटी नोकझोंक भी कई बार हंसी की वजह बन जाती है। उम्मीद है कि इन मजेदार जोक्स को पढ़कर आपका भी मूड अच्छा हो गया होगा।
 

विज्ञापन
Funny Driver and Conductor Jokes Hilarious Conversations on the Bus
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे छोटे-छोटे पल होते हैं, जो बिना किसी खास वजह के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। कभी सुबह रास्ते में किसी परिचित से मुलाकात हो जाए, कभी चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ हंसी-मजाक हो जाए, तो कभी सफर के दौरान कोई मजेदार बात सुनने को मिल जाए। बस और सड़क का सफर भी ऐसी ही कई दिलचस्प घटनाओं से भरा होता है। ड्राइवर और कंडक्टर की जोड़ी तो दिनभर साथ रहती है। कभी रास्ते को लेकर चर्चा होती है, तो कभी यात्रियों की अलग-अलग आदतों पर बातचीत। दोनों के बीच काम के दौरान ऐसी नोकझोंक भी होती रहती है, जिसमें कभी ड्राइवर की बात भारी पड़ती है तो कभी कंडक्टर अपने जवाब से बाजी मार लेता है। अगर आप भी कुछ देर के लिए हंसना चाहते हैं, तो पढ़िए ड्राइवर और कंडक्टर के ये मजेदार जोक्स।



कंडक्टर - आज बस में इतने कम यात्री क्यों हैं?
ड्राइवर - शायद सबको जल्दी पहुंचना है।
कंडक्टर - तो हमारी बस में क्यों नहीं आए?
ड्राइवर - क्योंकि उन्हें पता है कि हम भी जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं!
Trending Videos
Funny Driver and Conductor Jokes Hilarious Conversations on the Bus
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

ड्राइवर - तुम हर यात्री को टिकट देने से पहले इतनी देर तक क्यों देखते हो?
कंडक्टर - चेहरा याद रखता हूं, ताकि दोबारा मिले तो पहचान सकूं।
ड्राइवर - उससे क्या फायदा?
कंडक्टर - अगली बार टिकट मांगने से पहले ही पैसे निकाल लेगा!

Funny Driver and Conductor Jokes Hilarious Conversations on the Bus
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

कंडक्टर - साहब, आज आपने बस इतनी धीरे क्यों चला रखी है?
ड्राइवर - सड़क पर गड्ढे बहुत हैं।
कंडक्टर - लेकिन कल तो इससे भी खराब सड़क पर तेज चला रहे थे।
ड्राइवर - कल गड्ढे दिखाई नहीं दिए थे, आज दिख रहे हैं!

विज्ञापन
विज्ञापन
Funny Driver and Conductor Jokes Hilarious Conversations on the Bus
जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik

ड्राइवर - तुम्हें पता है, अच्छे कंडक्टर की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
कंडक्टर - क्या?
ड्राइवर - जो हर यात्री को सही जगह उतारे।
कंडक्टर - और अच्छे ड्राइवर की पहचान?
ड्राइवर - जो बस को सही जगह पहुंचाए।
कंडक्टर - फिर तो हम दोनों मिलकर ही अच्छे हैं, अकेले किसी का काम नहीं चलता!

विज्ञापन
Funny Driver and Conductor Jokes Hilarious Conversations on the Bus
वायरल जोक्स - फोटो : freepik

कंडक्टर - आज तुम इतने खुश क्यों हो?
ड्राइवर - आज किसी ने रास्ता नहीं पूछा।
कंडक्टर - इसमें खुश होने वाली क्या बात है?
ड्राइवर - कम से कम आज किसी को यह तो नहीं कहना पड़ा कि भैया, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed